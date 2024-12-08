İspanya'da manşetler yine Arda Güler! Golünü attı ve Ancelotti'ye cevap verdi | Çılgın çocuk, inanılmaz...

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İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, Girona ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu sezon teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından fazla tercih edilmeyen, birçok maça son anlarda dahil olan Arda Güler, Girona karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan maçta Real Madrid, 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Arda Güler'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

SİFTAH YAPTI

Hocası Ancelotti tarafından istediği süreleri bulamaması ile gündeme gelen milli yıldızımız, aldığı forma şanslarını da en iyi değerlendirmek için tüm gücüyle çabalıyordu. Girona deplasmanında uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydetti.

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'ÇOK MUTLUYUM'

"Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk. Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

BELLINGHIM'IN ASİSTİ

Takım arkadaşı Jude Bellingham'ın asisti ile golünü atan Arda, "Bellingham bana çok iyi bir asist yaptı ve ben de gol attım. Gerçekten gol atmak istiyordum, çünkü bu sezon henüz Real Madrid'de bunu başaramamıştım. Bellingham'ın golünden sonra ben de gol atmak istedim ve bunu yapmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Real Madrid taraftarının sevgisinin "kendisine güven verdiğini" aktaran Arda, "Onların sevgisine karşılık vermek için her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Real Madrid için her şeyimi vermeye çalışıyorum." sözlerini sarf etti.

ANCELOTTI: ARDA'YI BİRAZ RAHATLATTI

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.

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Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.

İSPANYOLLAR HAYRAN KALDI

Milli yıldızımızın attığı gol ve sergilediği performansı karşısında hayran kalan İspanyol basını, Arda Güler'den övgüyle bahsetti. 19 yaşındaki futbolcuyu manşetlerine taşırken şu ifadeleri kullandılar:

AS: 'NE KADAR ÇILGIN BİR OYUNCU'

"Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi." diye yazdı.

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MARCA: 'SAHİP OLDUĞU KALİTE, HARİKA'

"Ancelotti, takıma oyun ve yaratıcılık kazandırmak için orta sahada Arda Güler'i tercih etti. Türk oyuncu ikinci yarıda çok büyük bir performans sergileyerek Miguel Gutierrez'le mücadeleye girdi, iyi tutundu ve takımının ikinci golünü attı. Sahip olduğu bireysel kaliteyi göstermesi harika. Güler'in

bu sezonki ilk golü."

MUNDO DEPORTIVO: 'ANCELOTTI'YE CEVAP VERDİ'

"Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ilk 11 oyuncusu olarak kendisini seçerek verdiği güvene golle cevap verdi. Jude Bellingham'ın harika pasının ardından kaleci Gazzaniga'nın önünde tek başına duran Türk, sol ayağıyla vuruşunu yaparak sezonun ilk golünü attı."

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DEFENSA CENTRAL: "TERS ETKİ"

"İtalyan teknik adam, Arda Güler'e olan güvenini bir kez daha gösterdi ancak takımın içinde bulunduğu durum hiç de iyi olmadığı için her maça başlaması kolay değil. Önemli sayıdaki sakatlıklar ve zorlu fikstür Carlo Ancelotti'nin, üzerinde zaten çok fazla baskı bulunan Türk'ün gelişimi açısından ters etki yaratabileceğini düşünmesine neden oluyor."

RELEVO: 'HARİKA BİR GOL ATTI'

"Arda Güler, ilk 11'de başlama fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi Harika bir gol attı ve eğer Endrick pası ona verseydi bir gol daha atabilirdi. Ancak o, takım arkadaşını suçlamak şöyle dursun, onu destekledi. Aynı zamanda bu konuda da gelişiyor, savunmada çok daha kararlı, hücumda her zaman çok net."