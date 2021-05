İspanya'da Luis Enrique'nin Real Madrid kararı tarihe geçti! Ramos sosyal medyada tepki gösterdi

Spor Arena Detay - İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique'nin EURO 2020 kadrosuna Real Madrid'den hiçbir oyuncuyu dahil etmemesinin yankıları sürüyor.

İspanyol basını başta Sergio Ramos olmak üzere; Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Odriozola ve Isco gibi isimlerin aday kadro dışında kalmasını şaşkınlıkla karşılarken, Enrique'nin bu kararı İspanya futbol tarihine geçti.

"YETERİNCE AÇIK DAVRANDIM"

EURO 2020 aday kadrosunun duyurulduğu basın toplantısında açıklamalar yapan Luis Enrique, "Yeterince açık davrandım. Gerçeklere değer veriyorum ve kararları buna göre alıyorum. İyi olduklarını düşünseydim Carvajal ve Ramos da kadroda olurdu. Listeyi, Real Madrid'den oyuncu olması zorunluluğuna göre yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

İspanya Milli Takımı, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya Real Madrid'den hiçbir futbolcuyu kadrosunda barındırmadan gidecek. Real Madrid'den en az futbolcunun kadroya alındığı son turnuva ise 1950 Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti. O dönem milli takım kadrosuna Real Madrid'den yalnızca bir oyuncu (Luis Molowny) dahil edilmişti.

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynayan Real Madrid, 2018 Dünya Kupası kadrosuna 6 futbolcusunu göndermişti.

RAMOS'TAN TEPKİ

Kadro dışında kalan Sergio Ramos ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alınan karara tepki gösterdi.

Ramos paylaşımında, "Birkaç berbat ayın, kariyerim boyunca yaşadıklarımdan farklı olan ve alışılmadık bir sezonun ardından EURO 2020'de olmayı hedefliyordum. Real Madrid ve milli takıma yüzde 100'ümü verebilmek için her gün ruhum ve bedenimle savaştım, çalıştım ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Takımıma daha fazla yardım edememek, İspanya için oynayamamak beni üzüyor ancak bu karar sonrası dinlenmek, tamamen iyileşmek ve gelecek sezona her zamanki gibi geri dönmek iyi olacak. Ülkenizi temsil edememek canınızı yaksa da dürüst ve samimi olmalısınız. Tüm takım arkadaşlarıma iyi şanslar diliyorum. Umarım harika bir turnuva geçirirler. Onlara, evde olan bir taraftar olarak tezahürat yapacağım." ifadelerini kullandı.