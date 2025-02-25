İspanya’da kupa, İngiltere’de hafta içi mesaisi… İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Barcelona - Atletico Madrid: Karşılıklı Gol Var (1.45 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” ile “Canlı İzle” seçenekleri bulunan Barcelona - Atletico Madrid karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, iki takımın da karşılıklı skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Barcelona, Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid ile karşılaşacak. Hansi Flick'in ekibi, son dönemlerde La Liga'da lider konumda ve 13 maçlık yenilmezlik serisiyle oldukça formda. Barcelona, bu turnuvada Barbastro, Real Betis ve Valencia'yı yenerek geldi ve toplamda 14 gol atıp yalnızca 2 gol yedi. Lamine Yamal'ın sakatlığı sürse de Andreas Christensen'in dönüşü, defansif açıdan takıma olumlu yansıyabilir. Atletico Madrid ise Diego Simeone yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor. La Liga'da üçüncü sıradalar ve son olarak Valencia'yı 3-0 mağlup ettiler. Koke'nin durumu belirsizken, Barrios'un dönüşü, orta sahada önemli bir katkı sağlayabilir. Ligdeki maç çok dramatik bir sona sahne olmuştu. Barcelona'nın hücum kalitesi ortada ancak Atletico'nun değerlendirebileceği savunma zaafları da çok. İki takımdan da gol bekliyorum.

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Wolverhampton - Fulham: Maç Sonucu 1 (2.37 yerine 2.41)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Wolverhampton - Fulham karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Wolves hafta sonu rakibi 10 kişi kalınca Bournemouth deplasmanından 3 puanla döndü. Son 4 resmi maçta gol yemeden 3 galibiyet ve 2-1’lik Liverpool yenilgisi aldılar. Fulham da hafta sonu evinde Crystal Palace’a kaybetti. Evinde Aston Villa’yı yenmişti Wolves son lig maçında. Bu maçı da kazanarak kümede kalma yolunda önemli bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum.

AL Raed FC - AL Shabab FC: Maç Sonucu 2 (1.49 yerine 1.51)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan AL Raed FC - AL Shabab FC karşılaşmasında Misli editörü Faruk Nergiz, deplasman ekibinin kazanmasını bekliyor.

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Misli Yazarı Faruk Nergiz’in Yorumu

Fatih Terimli Al-Shabab gol yeme problemini bir türlü çözemediğinden elindeki maçları adeta rakiplere hediye ediyor. Son olarak 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada eksik Al Taawon ile 2-2 berabere kaldılar. Gol konusunda hiçbir sıkıntıları yok ve skor takım içinde dağılıyor. Yani hücumda ve orta sahadaki her isim gole yakın. Bu defa savunmayı da sıkı yapıp kazanacaklarını düşünüyorum. Şampiyon Oran da varken Al-Shabab galibiyetini tercih edeceğim.

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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