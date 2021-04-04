İspanya'da ikinci Webo vakası! Irkçılık nedeniyle sahayı terk ettiler

Spor Arena Dış Haber - Cadiz ile Valencia arasında oynanan La Liga'nın 29. haftasında, futbol sahalarında yaşanan ırkçılık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Mücadelenin 30. dakikasında yaşanan bir pozisyon esnasında Valencialı Diakhaby, Cadiz'in savunma oyuncusu Cala ile sert bir tartışmaya girdi ve hakeme şiddetli bir şekilde itirazlarda bulundu. Hakem Diakhaby'nin itirazını önemsemeyip oyunu devam ettirse de Fransız savunmacı itiazlarını sürdürünce hakem oyunu durdurdu.

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Diakhaby, Cala'nın kendisine ırkçı sözler sarf ettiğini hakeme söyledi ve tüm Valencia oyuncuları hakemin yanına gitti. Yaşanan görüşmelerin ardından Valencialı oyuncular maçı oynamak istemediklerini söyleyerek soyunma odasına yöneldi. Cadiz oyuncuları da Valencialı isimlere eşlik ederek sahayı terk etti.

DIAKHABY MAÇA ÇIKMAYI REDDETTİ

Yaşanan olayın ardından yapılan görüşmeler sonrasında oyuncular yeniden sahaya dönmeye karar verirken, maça çıkmayı reddeden Diakhaby, yeini Hugo Guillamon'a bıraktı. Cala ise sarı kart görerek mücadelede forma giymeyi sürdürdü. Karşılaşma, 30. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam etti.

"IRKÇILIĞ TEPKİMİZ SÜRECEK"

Valencia kulübü de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Tüm takım bir araya geldi ve kulüp için savaşmak adına sahaya dönmeye karar verdi ancak dünyadaki ırkçılığa karşı tepkimiz sürecek. Irkçılığa hayır" ifadelerine yer verdi ve yaşanan olayı kınadı.

WEBO'YA YAPILAN IRKÇILIK AKILLARA GELDİ

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir'in Fransız devi PSG ile 8 Aralık 2020'de deplasmanda oynadığı maçta dördüncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanmış ve temsilcimiz, rakibinin de katılımıyla sahadan çekilmiş ve mücadele ertesi gün kaldığı yerden devam etmişti.

Hakem Coltescu'nun skandal ifadeleri sonrası soruşturma açan UEFA, Rumen hakemi 30 Haziran 2021'e hakemlikten men etmiş ve bu süreçte rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırmıştı. Pierre Webo'ya da bir maç ceza vermişti.

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