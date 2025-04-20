İspanya'da gündem yaratan anket! Real Madrid taraftarının Arda Güler kararı belli oldu!

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Fenerbahçe'den 2023 yılında Real Madrid'e 20 milyon euro artı 10 milyon euroluk bonuslar karşılığında transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinde yeterli süreyi alamıyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin resmi maçlarda 12 kez ilk 11'de görevlendirdiği milli futbolcu, takımına 3 gol ve 7 asistle katkıda buldu.

Beinsports'da yer alan habere göre İspanyol basınından AS, Real Madrid'in Arsenal'e elenmesinin ardından taraftarlara "Hangi oyuncunun satılmasını istersiniz" sorusunu sordu.

JESUS VALLEJO İLK SIRADA

Yaklaşık 55 bin kişinin katıldığı ankette Jesus Vallejo, en çok oyu alan isim oldu. Yüzde 14'lük bir kesim ise Lucas Vazquez ve David Alaba ile vedalaşılması gerektiğini belirtti.

Vinicius Junior yüzde 10, Ferland Mendy ise yüzde 9 ile listede yer aldı.

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ARDA GÜLER SON SIRADA

Milli futbolcu Arda Güler ise 8 bin 296 oyla anketin son sırasında yer aldı. Arda Güler'in, Vini Jr. Modric, Alaba ve Mendy gibi isimlerden daha çok sahiplenilmesi de dikkat çekti.

Genç futbolcu, Real Madrid'e bu sezon 34 resmi maçta görev almasına rağmen sadece 1233 dakika sahada kalabildi.