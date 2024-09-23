İspanya'da gündem olan kıyaslama: 'Arda Güler, Lamine Yamal'dan daha iyi'

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La Liga'nın altıncı haftasında Barcelona deplasmanda Villarreal'i 5-1 mağlup etti. Bu sonuç ile birlikte Barcelona liderliğini sürdürürken 17 yaşındaki futbolcu Lamine Yamal performansıyla göz doldurdu.

Bu göz dolduran performansın ardından İspanyol medyasında Arda Güler ile Lamine Yamal kıyaslanmaya başladı.

LAMINE YAMAL'DAN MUHTEŞEM ASİST

Dün oynanan Villarreal - Barcelona maçının 83. dakikasında Lamine Yamal harika bir asiste imza attı. Orta saha çizgisinin sol kenarında topla buluşan 17 yaşındaki oyuncu, kısa bir sprintin ardından ayağının dışıyla topu ceza sahasındaki Raphinha'ya gönderdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Raphinha temiz bir vuruşla topu ağlara gönderirken Lamine Yamal'ın asisti sosyal medyada çok konuşuldu.

REAL MADRID TARAFTARLARI ARDA'NIN DAHA POTANSİYELLİ OLDUĞUNA İNANIYOR

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Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen İspanyol gazetesi Defansa Central'in haberine göre eflatun beyazlı camianın taraftarları Arda Güler'in Lamine Yamal'dan daha fazla potansiyeli olduğuna inanıyor. Barcelonalı futbolcunun yeteneğini inkar etmeyen Real Madridli taraftarlar Arda'nın daha teknik bir futbolcu olduğunu düşünüyor.

LAMINE YAMAL'IN ÖNE ÇIKMASININ SEBEBİ BARCELONA'NIN KADRO YAPISI

Real Madrid taraftarlarına göre Lamine Yamal'ın bu kadar ön plana çıkmasının sebebi Barcelona'nın kadro yapısı. Kadrosunda kısıtlı sayıda futbolcu bulunan Katalan ekibi bu sebeple Yamal'a daha fazla süre verebiliyor. Fakat Real Madrid'in bol alternatifli bir kadrosu bulunuyor. Bu nedenle Arda Güler Lamine Yamal'a göre daha az süre bulabiliyor.

ARDA GÜLER SON MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid taraftarlarının hak ettiği süreyi bulamadığına inandığı Arda Güler, bu hafta oynanan Espanyol maçına ilk 11'de başladı. Real Madrid'in 4-1 kazandığı maçta toplam 55 dakika sahada kalan milli yıldızımız takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

ARDA GÜLER BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

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Arda Güler, bu sezon toplam 7 maçta Real Madrid formasını terletti. Toplam 247 dakika sahada kalan milli yıldızımız takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı. 2024/2025 sezonunda toplam 2 defa A Milli Futbol Takımı’nın da formasını giyen Arda, toplam 180 dakika sahada kalırken 1 asistle oynadı.