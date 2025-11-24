İspanya'da gündem Marco Asensio: 'Durdurulamaz! Fenerbahçe'yi hayata döndürdü'

Haberin Devamı

Fenerbahçe dün akşam deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup ederek lider Galatasaray'la derbi öncesi puan farkını bire indirdi.

Sarı-lacivertlilerde maçı 2 gol - 1 asistle tamamlayan ve galibiyette büyük pay sahibi olan Marco Asensio'nun sergilediği performans ülkesinde büyük yankı uyandırdı.

İspanyol basınından Marca, AS ve El Mundo Deportivo; Asensio'nun dün akşamki performansını ve Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışı manşetlerine taşıdı. İşte o yazılar...

MARCA: "ASENSIO TÜRKİYE'DE DURDURULAMAZ OLMAYA DEVAM EDİYOR!"

Marco Asensio Türkiye'de durdurulamaz olmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde yeni bir ivme kazanmak için gelen tecrübeli futbolcu, İstanbul'da en iyi performansını sergilemek için mükemmel bir ortam buldu. Rizespor karşısında muhteşem bir performans sergileyerek bunu bir kez daha kanıtladı ve manşetlere taşınan bir geri dönüşe öncülük etti.

Fenerbahçe 2-0 gerideydi, ortam gergindi ve maç kaybedilecek gibi görünüyordu. Ta ki Asensio sahneye çıkana kadar. Önce maçı çevirme umudunu geri getiren golle, ardından takım arkadaşlarını şaşkına çılgına çeviren bir sanat eseriyle. İkinci golünü ceza sahası dışından sol ayağıyla attı. Sol ayağının hala sihirli olduğunu hatırlatan, kendine özgü bir vuruştu. On dakika içinde maç 2-0'dan 2-3'e ve sonunda da 2-5'e geldi.

Asensio Türkiye'de 9 maçta 6 gol attı, bunlardan beşi ise son 1 ayda geldi. Bu seri onun yakaladığı harika formu gözler önüne seriyor. En rahat hissettiği "10 numaralı pozisyon"da, orta saha oyuncusu olarak oynayan Asensio tehlike yaratmak için çok şeye ihtiyacı omadığını gösteriyor. Serbest ve kendinden emin bir şekilde, hatlar arasında oynayan Asensio belirleyici bir futbolcu.

Türkiye'ye transferi riskli bir karardı. Göz önündeki bir ligden ayrılıp, daha fiziksel ve medyatik açıdan daha az görünür olduğu bir ligde şansını denemek kolay bir yol değildi. Ancak zaman onun haklı olduğunu gösteriyor. Asensio Fenerbahçe'nin rekabet seviyesini yükseltti, kulübün referans noktası haline geldi ve her maçta onu alkışlayan taraftarların sevgisini kazandı. Asensio İstanbul'da sadece en iyi haline geri dönmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'de herkesin beklediği bir lider haline geldi."

EL MUNDO DEPORTIVO: "DURDURULAMAZ ASENSIO: FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNDE 2 GOL - 1 ASİSTLE KİLİT ROL OYNADI"

"Asensio'nun 2 gol - 1 asistiyle Fenerbahçe, Rizespor'u deplasmanda 5-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü ve 13. haftada lider Galatasaray'ı yakalamayı başardı. Durdurulamaz Asensio, geri dönüştü kilit rol oynadı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, 55. dakikada Asensio'nun önderliğinde uyandı. Üç dakika sonra Talisca skoru eşitledi. Ardından ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Asensio takımının 3. golünü kaydetti. Ceza sahası dışından çektiği şut kalecinin önünde sekerek köşeden ağlarla buluştu. Teknik açıdan hem garip hem de muhteşem bir gol oldu.

Ardından En-Nesyri 4. golü kaydetti ve son olarak 88. dakikada Asensio'nun asistiyle Archie Brown takımının 5. golünü attı. Beşinci galibiyetini alan Fenerbahçe, gelecek hafta karşılaşacağı lider Galatasaray'la puan farkını bire indirdi."

AS: "ASENSIO GERİ DÖNÜŞE ÖNCÜLÜK ETTİ"

"Fenerbahçe, Rizespor deplasmanında kabus gibi bir başlangıç yaşadı. Sadece 15 dakika içinde Ali Sowe ve Laçi'nin golleriyle ev sahibi takım 2-0 öne geçti. Soyunma odasına 2-0'lık dezavantajla devreye giren konuk takım için ilk yarı tam bir işkenceydi. Rizespor birkaç fırsatı daha değerlendirmiş olsaydı, skor 4-0 bile olabilirdi.

Ancak ikinci yarıda her şey Marco Asensio sayesinde değişti. Real Madrid'in eski oyuncusu, sadece 19 dakika içinde 2 gol attı (55' ve 65') ve Fenerbahçe'nin geri dönüşünü başlattı.

60. dakikada ikinci sarı kartını gören Laci'nin oyundan atılması ev sahibi takımı bir kişi eksik bıraktı ve Asensio ile takım arkadaşlarının maçı tamamen domine etmesine olanak sağladı.

Kaleci Fofana'nın büyük hataları, konuk takımın zaferini daha da kolaylaştırdı. Talisca 58. dakikada, En Nesyri 78. dakikada ve Archie Brown 88. dakikada gol attı ve 2-0 geriden gelerek beş golle muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Bu galibiyetle Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın sadece bir puan gerisinde kaldı. İki gol ve bir asistle Fenerbahçe'ye hayat veren ve maçın gidişatını değiştiren Marco Asensio, şüphesiz karşılaşmanın en önemli ismiydi."

PERFORMANSI

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 6 gol atıp 2 de asist üretti.