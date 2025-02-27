İspanya'da gündem Arda Güler! 'Real Madrid'in en iyi oyuncularından en yoksunu! Altın fırsatı kaçırdı'

Haberin Devamı

İspanya Kral Kupası Yarı Final mücadelesinde Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Madrid ekibinde milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.

Real Madrid, Real Sociedad’ı 19. dakikada Endrick'in attığı golle 1-0 kazandı. Rövanş karşılaşması 1 Nisan'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.

ARDA’NIN İSTATİSTİKLERİ

84 dakika oyunda kalan Arda Güler 42 kez topla buluştu. Attığı 26 pasın 21'inde isabet sağlayan milli futbolcu, 1 şut çekti ve rakip ceza sahasında 1 kez topla buluştu. 8 kez ikili mücadeleye giren Güler, bunların 5'ini kazandı.

ANCELOTTİ: ARDA ÇOK İYİ ÇALIŞTI

Ancelotti maçtan sonra genç futbolcusuyla alakalı ‘Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda takıma çok yardımcı oldu. Ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı’ açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

PERFORMANSI ELEŞTİRİ ALDI

Fakat Real Madrid taraftları ve İspanyol medya Arda Güler’in ele geçirdiği fırsatı iyi değerlendiremediğini düşünüyor. Maç sonrası İspanyol gazeteleri Arda Güler ile ilgili eleştirilere yer verdi.

MARCA: ÇOK ÇALIŞTI, ÇOK AZ ŞEY GÖSTERDİ

İspanyol Marca gazetesi, Arda Güler’in dün akşamki performansı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

İspanyollar Arda için, ‘Çok kaliteli olduğundan kimsenin şüphesi yok ama bu sezon bir adım öne çıkması gerektiği varsayılıyordu ve bunu yapmıyor. Maçın ilk yarısında topu kapıp ve rakip kaleci Remiro'yu şaşırtmak için uzaklardan şutunu çekti. Türk'ün kendini kanıtlamak istediği açık... ve bunu yapmak için çok fazla dakikası yok. Her fırsat altın değerinde. İlk yarı notu : 6

‘EN İYİ OYUNCULARDAN EN YOKSUNU'

İkinci yarı : Madrid'in en iyi oyuncularından en yoksunu, fazla oyuna giremiyor... ama ilk dakikadan itibaren savunmaya yardım ediyor. Carlo onun pozisyon almasından ve adanmışlığından memnun olacaktır ama Türk oyuncunun daha fazlasını isteyeceğini tahmin ediyorum. Belki de daha fazla dakika almak için yapması gereken şey budur. Sihrini göstermesine izin vermeyen tamamen kısıtlı bir futbol. 83. dakikada Brahim'e yer vermek için oyundan çıktı... çok çalışmış ama çok az şey göstermiş hissiyle.

Haberin Devamı

AS: ARDA, ALTIN BİR FIRSATI KAÇIRDI

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS, Arda’nın maçtaki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti. Haberde, genç oyuncunun uzun süre forma şansı bulamamış olmasının etkisine dikkat çekilerek, "Arda Güler, yeteneğiyle bilinmesine rağmen sahada eski dinamizmini gösteremedi. Ancelotti’nin ona verdiği bu şans, beklenen patlamayı yapması için yeterli olmadı" ifadeleri kullanıldı. Maç değerlendirmesinde Arda için, 'Endrick kapıyı tekmeleyerek açtıysa, Güler Anoeta' dan sessizce geçti. Bir 'Arda vakası' olsun ya da olmasın, Türk oyuncu altın bir fırsatı kaçırdı. Savunmadaki çabası için Ancelotti'den biraz alkış aldı, çünkü orada işini yaptı. Ancak ilk 11'de oynayabileceği yer burası değil. Maçın başında bir şut, onun hücumda yaptığı tek şey. Çok şeye ihtiyacı olan bir futbolcu için fazla değil.' ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

MUNDO DEPORTIVO: FIRSATTAN YARARLANAMADI

Mundo Deportivo ise milli futbolcuyla ilgili maç sonu değerlendirmesinde, ‘Ancelotti'nin ona verdiği fırsattan yararlanamadı. İyi anlar yaşadı ama çok az.’ İfadelerini kullandı