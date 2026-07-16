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İspanya'da final öncesi Lamine Yamal gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Yamal#Porro
İspanyada final öncesi Lamine Yamal gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 19:29

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda final maçının hazırlıklarına başladı. Lamine Yamal ve Pedro Porro, antrenmanın basına açık bölümündeki pas çalışmasına katılmadı.

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İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile 19 Temmuz Pazar oynayacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

New Jersey eyaletindeki Gotham Antrenman Tesisleri'nde, teknik direktör Luis de la Fuente yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Final öncesi yapılan ilk antrenmanda, milli takım oyuncuları iki grup halinde pas çalışması yaparken, idmana takım arkadaşlarıyla birlikte çıkan Lamine Yamal ve Pedro Porro bu bölüme katılmadı. İki futbolcu, basına açık bölümde matlar üzerinde esneme hareketleri yaptı.

Teknik direktör De la Fuente, Yamal ve Porro ile bir süre sohbet etti.

Turnuvanın diğer finalisti Arjantin ise İspanya maçı öncesi ilk antrenmanını Atlanta'da yaptı.

İspanya ile Arjantin arasındaki final mücadelesi, 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

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- Kanada'daki orman yangını İspanya antrenmanını da etkiledi

Kanada genelinde devam eden orman yangınından yükselen duman, ABD'nin New York kentini de etkiledi.

Yangınlardan kaynaklanan duman nedeniyle İspanya'nın çalışmalarını sürdürdüğü bölgede de hava kalitesi ve görüş mesafesi düştü.

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#Dünya Kupası#Yamal#Porro

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