İspanya'da Enes Ünal fırtınası devam ediyor! 12 maçta 9 gol

Alfonso Perez Stadı'nda oynanan mücadelede Getafe, Levante'yi 3-0 yendi.
Getafe'nin galibiyet gollerini 1 ve 29. dakikalarda Enes Ünal, 90+4. dakikada Carles Alena kaydetti.
Bu sonuçla 25 puana yükselen Getafe, 14. sırada yer aldı. 11 puanda kalan Levante ise son sırada yer aldı.
ENES YILDIZLAŞTI, KUNTZ İZLEDİ
Bu sezon Getafe formasıyla harika bir performans sergileyen Enes, son 12 maçta 9 gol kaydederek takımına büyük katkı sağladı.
Öte yanda karşılaşmayı izleyenler arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da vardı.