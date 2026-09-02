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İspanya'da duygusal veda! Transferini öğrenince tesislerden annesiyle gözyaşları içinde ayrıldı

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#Real Betis#Transfer#La Liga
İspanyada duygusal veda Transferini öğrenince tesislerden annesiyle gözyaşları içinde ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 11:10

LaLiga'da transferin son gününde yaşanan bir olay gözyaşlarıyla sonlandı. Real Betis, altyapısından yetişen oyuncusu Pablo Garcia'ya zorunlu ayrılık kararını son dakika söyleyince ortaya duygusal görüntüler çıktı.

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Real Betis, LALIGA'nın FFP bütçe kurallarına uymak için altyapısından yetişen Pablo Garcia ile yollarını ayırdı.

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Kulüp ayrılık kararını ve oyuncunun Racing Santander'e gidişini, transferin son gününün son saatlerinde Garcia'ya bildirdi.

TESİSLERDEN ANNESİYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI

Garcia ailesine bildirilen sürpriz transfer kararı transfer döneminin kapanışının en unutulmaz görüntülerinden birine sahne oldu. Gözyaşları içindeki annesinin kullandığı bir arabayla kulübün tesislerinden ayrılan Pablo Garcia da gözyaşları içinde güçlükle konuşurken taraftarlara veda etti.

Garcia gözyaşları içinde, 'Umarım her şeyiniz çok iyi gider. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi oluruz. Betis taraftarlarına kocaman bir selam.' sözlerini kullandı.

İŞTE O ANLAR

BABASI RAMON: ÇOK ZOR ANLAR YAŞIYORUZ
Oyuncunun babası Ramón da yine gözyaşları içinde El Partidazo de Cope programında ailenin duygularını şu sözlerle özetledi, “Çocuğu gördünüz mü? Eşyalarını almak için dolabına gitti... ve biz çok zor anlar yaşıyoruz. Neyse, antrenmanlara ve her şeye başladığında elinden gelenin en iyisini yapacak ve Racing taraftarlarını mutlu edecek, bundan eminim.”

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Real Betis'ten bir yetkili ayrılık kararıyla ilgili şunları söyledi, "20 yaşındaki bu çocuğun bu yıl en çok ilgilendiği şeyin, mümkün olduğunca çok oynamaya çalışmak olduğu açık. Elimizdeki kadroyu ve ne kadar çok mükemmel oyuncumuz olduğunu biliyoruz; bu yüzden, burada kalıp alacağı her dakikadan keyif alması ile kariyerini yeniden canlandırması ve oynamak ve futboldan keyif alabilmesi için bir yol bulmaya çalışmak arasında kararsız kaldık; ki o da bunu istiyor."

 

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#Real Betis#Transfer#La Liga

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