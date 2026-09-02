İspanya'da duygusal veda! Transferini öğrenince tesislerden annesiyle gözyaşları içinde ayrıldı

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Real Betis, LALIGA'nın FFP bütçe kurallarına uymak için altyapısından yetişen Pablo Garcia ile yollarını ayırdı.

Kulüp ayrılık kararını ve oyuncunun Racing Santander'e gidişini, transferin son gününün son saatlerinde Garcia'ya bildirdi.

TESİSLERDEN ANNESİYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI

Garcia ailesine bildirilen sürpriz transfer kararı transfer döneminin kapanışının en unutulmaz görüntülerinden birine sahne oldu. Gözyaşları içindeki annesinin kullandığı bir arabayla kulübün tesislerinden ayrılan Pablo Garcia da gözyaşları içinde güçlükle konuşurken taraftarlara veda etti.

Garcia gözyaşları içinde, 'Umarım her şeyiniz çok iyi gider. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi oluruz. Betis taraftarlarına kocaman bir selam.' sözlerini kullandı.

İŞTE O ANLAR

😢 Pablo Garcia, Real Betis'in FFP'den ceza almaması için son gün takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Garcia ve annesi tesislerden gözyaşları içinde ayrıldıpic.twitter.com/QmSEbqeK2y — Spor Arena (@sporarena) September 2, 2026

BABASI RAMON: ÇOK ZOR ANLAR YAŞIYORUZ

Oyuncunun babası Ramón da yine gözyaşları içinde El Partidazo de Cope programında ailenin duygularını şu sözlerle özetledi, “Çocuğu gördünüz mü? Eşyalarını almak için dolabına gitti... ve biz çok zor anlar yaşıyoruz. Neyse, antrenmanlara ve her şeye başladığında elinden gelenin en iyisini yapacak ve Racing taraftarlarını mutlu edecek, bundan eminim.”

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Real Betis'ten bir yetkili ayrılık kararıyla ilgili şunları söyledi, "20 yaşındaki bu çocuğun bu yıl en çok ilgilendiği şeyin, mümkün olduğunca çok oynamaya çalışmak olduğu açık. Elimizdeki kadroyu ve ne kadar çok mükemmel oyuncumuz olduğunu biliyoruz; bu yüzden, burada kalıp alacağı her dakikadan keyif alması ile kariyerini yeniden canlandırması ve oynamak ve futboldan keyif alabilmesi için bir yol bulmaya çalışmak arasında kararsız kaldık; ki o da bunu istiyor."