MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleriİspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü!
GeriDiğer İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 24.03.2020 - 17:31,Son Güncelleme:/

İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü!
Abone Olgoogle-news

Corona virüs salgınının gün geçtikçe etkilediği İspanya'da buz pateni pistleri, morga dönüştürülüyor.

Spor Arena Dış Haber | Madrid merkezdeki bir alışveriş merkezinin buz pateni pisti, koronavirüs salgını sonrası ölümlerin hızla artması nedeniyle geçici olarak morga dönüştürüldü.

"Ice Palace" adındaki bu buz pateni pistinin, standart kullanım esnasında 1.800 kişi kapasitede olduğu belirtildi.

Madrid'in içinde bulunduğu durum ve hastanelerin karşı karşıya kaldığı yoğunluk göz önünde bulunudurularak böyle geçici bir çözüm yapılmasına karar verildiği aktarıldı.


İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle