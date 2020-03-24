İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü!
Corona virüs salgınının gün geçtikçe etkilediği İspanya'da buz pateni pistleri, morga dönüştürülüyor.
Spor Arena Dış Haber | Madrid merkezdeki bir alışveriş merkezinin buz pateni pisti, koronavirüs salgını sonrası ölümlerin hızla artması nedeniyle geçici olarak morga dönüştürüldü.
"Ice Palace" adındaki bu buz pateni pistinin, standart kullanım esnasında 1.800 kişi kapasitede olduğu belirtildi.
Madrid'in içinde bulunduğu durum ve hastanelerin karşı karşıya kaldığı yoğunluk göz önünde bulunudurularak böyle geçici bir çözüm yapılmasına karar verildiği aktarıldı.
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