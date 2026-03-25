İspanya'da ayın golü Arda Güler'den!

#İspanya La Liga#Arda Güler#Real Madrid
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2026 20:58

İspanya LaLiga'da mart ayının en iyi golü, milli futbolcumuz Arda Güler'in Elche ağlarına gönderdiği gol oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 28. haftasında Elche'ye attığı gol, mart ayının golü seçildi.

LaLiga'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun attığı golün Bernabeu Stadı'nda ayakta alkışlandığı belirtilerek, "Hem isabetliliği hem de cesaretiyle öne çıkarak sezonun en muhteşem gollerinden biri oldu." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'in sahasında Elche'yi 4-1 yendiği maçın 89. dakikasında Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun öne çıktığını görünce kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre mesafeden fileleri havalandırmıştı.

Gözden KaçmasınEnes Ünalın Dünya Kupası hayali: İnşallah kadroda olacağımEnes Ünal'ın Dünya Kupası hayali: 'İnşallah kadroda olacağım'Haberi görüntüle

