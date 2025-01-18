İspanya'da Arda Güler ve Endrick isyanı: 'Sevgili Carlo Ancelotti sabırlar tükeniyor'

Haberin Devamı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu'nda Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakanın normal süresi 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçı Real Madrid 5-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Arda'dan 2 asist, Endrick'ten 2 gol

Real Madrid'in gollerini 37'de Mbappe, 48'de Vinicius Jr, 108'de ve 119'da Endrick, 112'de Valverde kaydetti. Celta Vigo'nun golleri ise 83'te Bamba ve 90'da Alonso'dan geldi. Madrid temsilcisinde uzatmalarda iki gol birden atan genç yıldızı Endrick’in iki golünde de Arda Güler’in imzası vardı. Milli yıldız bir kornerden, biri de ceza sahası dışında olmak üzere yaptığı 2 asistle, Real Madrid’in zaferin önemli rol oynadı.

Haberin Devamı

İspanya'da gündeme oturan Arda-Endrick yazısı

İspanyol gazeteci Alexis Rodriguez Defensa Central'de bugün çok konuşulan bir yazı kaleme aldı. Rodriguez, Reeal Madrid'de gösterdikleri üst düzey performansa göre hak ettikleri süreleri alamayan takımın genç yıldızları Arda Güler ile Endrick için Carlo Ancelotti'yi uyardı. Alexis Rodriguez'in yazısı şöyle;

'Ancelotti'yi bile kurtardılar'

'Real Madrid uzatmalara giden maçta RC Celta de Vigo'yu mağlup etti. Chamartín'de gece karmaşıktı ve Bernabéu, Endrick ve Arda Güler spot ışıklarını çalıp günü kurtarana kadar gergindi. Hatta Carlo Ancelotti'yi beyaz takımın teknik direktörlüğü görevinden bile kurtarmayı başardılar. Ne kadar tuhaf, değil mi?

Çocuklar takımda kendilerine bir yer istiyorlar. Önceki gün, soğuk bir Ocak gecesinde bunu açıkça gösterdiler. Takım, İspanya Süper Kupasında yaşananlardan bu yana ilk kez taraftarlarına yüzünü gösterdi. Mükemmel performansını sürdüren Mbappé'nin iyi oyununun ötesinde, spot ışıkları Endrick ve Güler'in üzerindeydi.

Haberin Devamı

'Oyun Arda'nın istediği gibi oynandı'

Aslında Brezilyalı forvet uzatmalarda attığı golle kulüp tarihine geçti bile. Türk oyuncu ise bir kez daha takımın oyununun kontrolünü ele geçirebileceğini ve maçın temposunu kontrol edebileceğini açıkça gösterdi. Sahaya girdiği andan itibaren oyun onun istediği gibi oynandı.

Şimdi zamanda geriye gidiyorum ve ikisinin de Barça'ya karşı şanslarının olmadığını görüyorum. Ne Cidde'de ne de ligdeki Clasico'da. Aslında, bu son maçla ilgili olarak, takım arkadaşları sahada çok kötü bir görüntü verirken, ikisini de taç çizgisinde ısınırken görebileceğiniz viral bir fotoğraf var.

Haberin Devamı

Her ikisi de aynı anda ilk 11'de yer alsın demiyorum. Bunun biraz abartılı olduğunu düşünüyorum, özellikle de takımın hücum gücü çok fazla olduğu için. Ancak hem Güler hem de Endrick takımda daha önemli bir role sahip olabilecek seviyede olduklarını gösterdiler. Yani koçları belirleyici anlarda onları hesaba katabilir.

Celta maçından önce Arda Güler 540 dakikanın 111 dakikasında oynamıştı. Bunların 90'ı Deportiva Minera'ya karşıydı. Endrick ise 1,710 dakikanın sadece 132 dakikasında oynamıştı. Bunlar teknik kadroyu düşündürmesi gereken istatistikler.

Ancelotti'ye uyarı: Sabırlar tükeniyor

İtalyan menajer basın odasında birden fazla kez bu iki oyuncunun sabırlı olması gerektiğini söyledi. İyi çalıştıklarını ve Valdebebas'ta yaptıkları işten memnun olduğunu vurguladı. Ancak sevgili Carlo, sabır bazen tükenir. Onlarınkini bilmem, anladığım kadarıyla kulüpte mutlular ama Real Madrid taraftarlarının sabrı belli sınırlara ulaşıyor.

Haberin Devamı

Real Madrid taraftarları herkes için meritokrasi ve dakikalar talep ediyor. İkisinin de RC Celta de Vigo karşısında ilk on birde olmaması çok şey anlatıyor. Asıl soru, Mourinho'nun da dediği gibi, neden? Sonuçta, Endrick ve Güler'in neden bir gecede haritadan silindiğini anlamayan birçoğumuz var.

İlki Endrick. La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında gol attı. Gol atma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Birdenbire yedek kulübesine çekilmeye başladı. Ve hayır, maçların sonunda 5 dakika oynamasını kabul etmiyorum. Bu süre içinde bir şey kanıtlaması mümkün değil.

İkincisi, Arda Güler. Geçen sezondan daha fazla önem taşıyor. Gerçekten de eksikliği hissediliyordu. Geçen sezonun son bölümünde Madrid formasıyla başarılı olabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. İstatistikleri, bazılarına göre 'yeni Messi' gibi görünen Lamine Yamal'dan daha iyiydi. Daha çoktan daha aza doğru gidiyor ve ben bir Madrid taraftarı olarak bunu tam olarak anlamıyorum. Ne zaman sahaya çıksa genelde bekleneni veriyor ve bu kupa maçında da bunu bir kez daha kanıtladı. Daha fazla dakikayı hak ettiğini düşünmek için sebepler veriyor.

Haberin Devamı

Hiçbir zaman surat asıp tavır almadıarl

Sahip oldukları yaklaşım gerçekten çok iyi. Hiçbir zaman kötü bir yüz ifadesi takınmadılar ve soyunma odasında kötü bir atmosfer yaratmadılar. Kendilerini her gün çalışmaya adayıp fırsatın gelmesini bekliyorlar.

RC Celta de Vigo karşısında Endrick gecenin beklenmedik kahramanı oldu. Güler onun 'partneri' oldu ve ikisi birlikte Real Madrid'in Copa del Rey'de çeyrek finalde yer almasını sağladılar. Çok faydalı iki oyuncu ve bu sezon gibi uzun bir sezonda belirleyici olabilirler. Bunu kanıtladılar.

Kulüp onların performanslarından memnun ve gelecekte büyük mutluluklar getirebileceklerinin farkındalar. Biri 18 diğeri 19 yaşında. Kariyerlerinin bir sınırı yok ve Carlo bir teknik direktör olarak onlardan en iyi şekilde faydalanmakla yükümlü.

Florentino ve yakın çevresi, Real Madrid’de kalmak istedikleri sürece onlar için hiçbir teklifi dinlemeyecektir. Başkan bu iki oyuncuya son derece güveniyor ve ne bir kiralama ne de tabii ki bir satış düşünüyor. Bu nedenle, bu oyuncuların performansının daha iyiye doğru değişeceğinden emin. Bunun gerçekleşmesi için Ancelotti'nin onlara güvenmesi ve sezon boyunca devamlılıklarını sağlaması gerekiyor. Umarım öyle olur.'