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İspanya'da Arda Güler ve Cristiano Ronaldo manşette! Türkiye-Portekiz maçı öncesi...

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#Milli Takım#Euro 2024#Arda Güler
İspanyada Arda Güler ve Cristiano Ronaldo manşette Türkiye-Portekiz maçı öncesi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 12:15

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, Türkiye-Portekiz maçını Arda Güler ve Cristiano Ronaldo fotoğraflarıyla manşetine taşıdı.

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A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Gürcistan karşısında harika bir gol atan Arda Güler, İspanya'da yine manşet oldu.

İspanyada Arda Güler ve Cristiano Ronaldo manşette Türkiye-Portekiz maçı öncesi...

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, Türkiye-Portekiz maçını manşetine taşıdı.

Karşılaşmanın önemini, "Arda Güler, Cristiano Ronaldo'ya meydan okuyor" ifadeleriyle okuyucularına duyurdular.

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ARDA GÜLER'DEN AÇIKLAMA

Gazete kısa bir açıklamada bulunan Arda, "Bu şekilde devam etmek ve bana güvenen tüm insanları mutlu etmek istiyorum. Daha fazlasını isteyemem. Aldığım mesajlar benim için çok önemliydi. Madrid çok özel bir yer" dedi.

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#Milli Takım#Euro 2024#Arda Güler

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