İspanya'da Alexander Sörloth çılgınlığı! Taraftarları mest etti

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Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth, La Liga'daki performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin gündemine gelmesine karşın Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, Sevilla maçında taraftarını sevindiren bir performans sergiledi.

GOL ATMADI AMA...

Bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıkan Norveçli golcü, 74 dakika sahada kalırken skora etki yapmamasına karşın oyunuyla övgü aldı.

RESİTAL VERDİ

Real Sociedad'ın teknik direktörü Imanol Alguacil, maç sonunda "Sörloth bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor. Son bölümde onu değiştirmem gerekti" şeklinde konuştu.

İspanyol ekibinin taraftarları da Sörloth'un oyunuyla ilgili sosyal medyadan olumlu paylaşımlarda bulundu.