İspanya, Villarreal maçı sonrası Arda Güler’i konuşuyor! ‘Takımı felaketten kurtardı! Canavar gibi..’

Bu sezona Xabi Alonso ile başlayan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid maçlarında aldığı yenilgiler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçlar neticesinde bir değişiklik kararı aldı.

Dev kulübün başkanı Floretino Perez, Barcelona'ya karşı Süper Kupa finalinde alınan 3-2'lik yenilgi sonrası 7 ayrılık Xabi Alonso dönemini bitirdi. Perez, Alonso sonrası takımı Arbeloa'ya emanet etti.

Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte Ancelotti'nin kulübeye hapsettiği Arda Güler tekrar forma şansı bulmuş ve Mbappe'yle birlikte sezona müthiş bir başlangıç yapmıştı. Fakat sezon ilerledikçe performans düşüklüğü yaşayan Arda Güler tekrar yedek kalmaya başlamıştı. Arbeloa'yla birlikte özellikle son 2 maçta müthiş katkı verdi.

VİLLARREAL MAÇINDA ŞOV YAPTI

Cumartesi akşamı oynanan Villarreal mücadelesine ilk 11'de başlayan Arda Güler yine performansıyla göz doldurdu. Madrid devi sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken Arda, 51 isabetli pas, 6 uzun top, 3 kilit pas ve 6 kazanılan ikili mücadeleyle maça damga vurdu.

İSPANYOL BASINI: ARDA DİREKSİYONDA VE TAM GAZ

İspanya basını da Arda Güler'in Villarreal maçındaki müthiş performansına övgüler yağdırdı. AS Gazetesi'nden Santiago Segurola 'Arda Güler, direksiyon başında ve tam gazda' başlıklı yazısında Türk yıldızın performansını değerlendirdi. İşte Segurola'nın o yazısı;

Arda Güler'in liderliğindeki Real Madrid, geçen sezonun hayal kırıklığı yaratan performansları ve yetersiz kupa kazanımları da dahil olmak üzere, uzun süren kötü gidişatı geride bırakmaya kararlı bir şekilde yeniden yola çıktı. Sezonun kritik maçında Villarreal'i mağlup ettiler.

'HER AÇIDAN MUHTEŞEM'

Maçın hikayesi, her açıdan muhteşem olan Arda Güler'di. Canavar gibi koştu, zekası ve muhteşem paslarıyla Real Madrid'in oyununu yönetti. Henüz 21 yaşında olan Arda Güler, her zaman detaylarda mükemmel bir oyuncu olarak görülmüştür. Önce geçici kanat oyuncusu, bazen hücum orta saha oyuncusu olarak ve bu sezon da orta saha orkestrasının şefi olarak. Bu karar, genç Türk oyuncuya olan inancını hiç kaybetmeyen Xabi Alonso tarafından verildi.

Modric veya Toni Kroos'tan bahsedildiğinde, Real Madrid taraftarları, Bayern Münih'ten gelen ve Tottenham'dan gelen Hırvat oyuncu olmak üzere, fiziksel olarak zirvede olan iki tecrübeli oyuncuyu saygı ve nostaljiyle hatırlar. Güler'in durumu farklı: bir oyuncu olarak gelişmesi, hatta Real Madrid'de büyük bir oyuncu olması gerekiyor. Kalitesi hiç sorgulanmamış olsa da, savunma yetenekleri, çalışma temposu ve sistem içindeki en uygun pozisyonu gibi diğer yönleri tartışma konusu olmuştur.

'ALONSO'NUN KORUDUĞU OYUNCU OLARAK GÖRÜLÜYORDU'

Real Madrid'in çalkantılı sezonu, Arda için bir başka önyargı daha ekledi: Alonso'nun koruduğu bir oyuncu olarak görülüyordu. Bu algı muhtemelen takım içinde de vardı. Ancak Villarreal maçında, bu görüşü kesin olarak değiştirecek bir performans sergiledi. Öncelikle, dayanıklılığını gösterdi. Çok büyük bir alanı kapladı ve bunu büyük bir beceriyle yaptı. Her zaman markajsız olarak topu aldığı izlenimini verdi, bu da kariyeri boyunca Modric gibi gerçekten olağanüstü oyuncularla ilişkilendirilen bir özellik.

'ARDA'YI 11'DEN ÇIKARMAK ÇOK ZOR OLACAK'

Mbappé ile etkili uyumu sayesinde sezonun ilk aşamalarında çok önemli bir rol oynayan Arda Güler, herkesin orta saha partneri olarak sahadan ayrıldı. Real Madrid'in bu tür bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Villarreal maçında olduğu gibi devam ederse, Türk oyuncuyu ilk 11'den çıkarmak çok zor olacak. Arda, son iki lig maçında (Levante maçında ikinci yarıda oyuna girerek ve Cumartesi günü Villarreal maçında yine oyuna girerek) Real Madrid'in dümenine geçti ve takımı felaketin eşiğinden galibiyete taşıdı.