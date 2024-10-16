İspanya ve Portekiz’de gündem Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu

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A Milli Takımımız’ın İzlanda’yı deplasmanda 4-2 yenerek liderliğini perçinlediği maç, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun forma giydiği İspanya ile Portekiz basınında geniş yer buldu. İspanyol medyası, kariyerini Real Madrid’de sürdüren Arda’ya ‘kahraman’ yakıştırması yaptı. Portekiz gazeteleri de Kerem’in 1 gol, 1 asistle İzlanda-Türkiye maçına damga vurduğunu ifade etti.

iSPANYA: KAHRAMAN ARDA

DiARiO AS: Güler, seçilmiş bir kişidir. Türkler, Güler ile uçuyor.

MARCA: Buzda dans. Arda Güler, 88. dakikada Türkiye’ye galibiyeti getirdi. Kaderin Arda Güler için bir zaferi vardı.

RELEVO: Güler, Türkiye’nin kahramanı olmaya devam ediyor.

SPORT: Arda Güler’in attığı gol Türkiye’ye galibiyeti getirdi.

ESTADiO DEPORTiVO: Arda Güler bir kez daha parlıyor.

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DEFANSA CENTRAL: Arda Güler Türkiye’ye zafer kazandırdı.

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PORTEKiZ: KEREM’DEN HARiKA GOL

ZERO ZERO: Türkiye, Kerem Aktürkoğlu’nun muhteşem golüyle 4. Grup’ta liderliğini sürdürdü.

DESPORTO AO MiNUTO: Kerem, maça damga vurdu.

O JOGO: Aktürkoğlu’nun asisti ve golü Türkiye’ye zafer kazandırdı.

A BOLA: Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu’nun ayaklarından gelen harika goldü.

RECORD: Aktürkoğlu gösteri yaptı.