İspanya - Türkiye maçının ardından Nihat Kahveci'den Altay Bayındır'a övgüler! 'Kariyer maçını oynadı'

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son hafta mücadelesinde İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

A Millilerimizin golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi.

Bu sonucun ardından İspanya grubu 16 puanla lider tamamladı ve Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

A Milli Takımımız ise grubu 13 puanla bitirerek play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar play-off yarı final ve final maçlarını başarıyla tamamlaması halinde 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'DÜNYA KONUŞACAK BUNU'

"4. dakikada golü yiyince kabus mu olacak dedim. Allah sizden razı olsun. Galip de gelebilirdik. 19 gol attılar, gol yememişlerdi. Dünya konuşacak bunu. İspanya, Dünya Kupası'nın bir numaralı favorisi. 2 gol attık, 3-4 de atabilirdik. İlk golü yememize rağmen kırılmadık, kırdık."

'BUGÜN ÇOK ŞEY KAZANDIK'

"İlkleri yaşadık, ilkleri yaşattık. Salih Özcan ve Deniz Gül ilk golünü attı. Biz Türkler, isterse yapamayacağı şey yok. Altay Bayındır inanılmaz bir performans gösterdi. Attığımız gollerde çok bağırdım sesim gitti. Gururluyum ya. Biz berabere kalmadık. Bugün çok şey kazandık."

'İSPANYA'YI YENEBİLİRDİK ÖYLE BİR MAÇTI'

"Orkun Kökçü çok iyi oynadı. Barış Alper ilk yarıda çok top kaybetmesine rağmen harika röveşatalar vurdu. Herkes iyiydi. Samet Akaydin'i az çok biliyoruz. Hatalar yaptı ama işin o tarafına bugün giremem. İspanya'yı yenebilirdik öyle bir maçtı. Bugün futbolcuları eleştirecek gün değil. Samet, zaten ilk 11 oyuncusu değil. Kadroda rotasyon vardı. Hocanın bir Samet aşkı var ama işin o tarafında değilim."

'BEN BU KADARINI BEKLEMEZDİM'

"Dünyanın en formda takımı İspanya'ya karşı kariyer maçını oynadı. Altay Bayındır, ömrü boyunca unutmayacağı bir maç oynadı. Ben bu kadarını beklemezdim. Helal olsun. Çünkü son dönemlerde çok oynamıyordu."