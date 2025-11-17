×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente: 'Türkiye maçında rotasyona gitmeyeceğiz!'

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente: Türkiye maçında rotasyona gitmeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 17:51

İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, A Milli Takım'la oynayacakları maç için "Lideriz ama hala çalışmamız gerek. 31’inci maçımızı da yenilmez olarak tamamlamak istiyoruz. Hala kazanmak istiyorum. Rotasyon olmayacak. Son derece üst seviye bir maç olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İspanya, yarın TSİ 22.45’te evinde A Milli Futbol Takımı’nı konuk edecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente ile tecrübeli orta saha Fabian Ruiz açıklamalarda bulundu. Türkiye maçında rotasyon yapmayacaklarını ifade eden Luis de la Fuente, “Bu maça baktığımızda bir sorumluluğumuz var. Birçok sebebi var prestijinden dolayı. Şu an dünya kupasına gitmek istiyoruz. İstediklerimi ortaya koymuş bir şekilde gitmek istiyoruz. Aynı zamanda taraflara da karşı bir sorumluluğumuz var. Lideriz ama hala çalışmamız gerek. 31’inci maçımızı da yenilmez olarak tamamlamak istiyoruz. Hala kazanmak istiyorum. Futbolcuların da kondisyonu önemli. Hiçbir şekilde yorulmuyorlar. Rotasyon olmayacak. Son derece üst seviye bir maç olacak. Aynı zamanda bu maçta da sorumluluğumuzu ve saygımızı ortaya koyacağız. Bütün futbolcular çok önemli. Planlarımızın en iyisi olacak şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Maçı kazanmak üzere en uygun olan oyuncuları ortaya koyacağız. Bu çok önemli. Çünkü en önemli maçımız bu” diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİspanya maçı öncesi A Milli Takımda 5 yıldız birden kadrodan çıkarıldıİspanya maçı öncesi A Milli Takım'da 5 yıldız birden kadrodan çıkarıldı!Haberi görüntüle

‘ZEMİN ÇOK İYİ DEĞİL’

Maçın oynanacağı La Cartuja Stadyumu’ndaki zemin hakkında da açıklamalarda bulunan 64 yaşındaki tecrübeli teknik adam, “Zemin çok iyi değil. Olabileceğinin en iyi durumunda değil. Bugüne kadar Sevilla’da çok yağmur yağdı. Yarın bu saatlerde yağmur durduktan sonra oldukça iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Fakat hepsini değerlendirmemiz gerekiyor. İlk 11’i kurarken bunların hepsine bakacağız. Maç için bütün bu olasılıklara bakmamız lazım. En dinç olan futbolculara bakmamız gerekiyor. Antrenmanda bunların hepsini daha uygun bir şekilde göreceğiz. Rakibimizi çok iyi biliyoruz. Bu maçı oynayabilecek en iyi oyuncular sahada olacak” ifadelerinde bulundu.

‘DİĞER OYUNCULARA FIRSAT DOĞUYOR’

Sakat olan oyuncuların yokluğunu hissetmeyeceğini ifade eden Luis de la Fuente, “Bize sakatlardan bahsetmeyin. Çünkü asıl sakatlar bizde. Fakat futbol böyle bir şey. Birçok sakat futbolcu var. Aslında diğer oyunculara da sahip oldukları futbol kapasitelerini gösterebilmek için bir fırsat doğuyor. Bizler hep eksik olanları hatırlamaktayız. Hep onların oynamasını istiyoruz ama yokluklarını hissetmeyeceğiz. Çünkü çok çalışan futbolcularımız var. Daha önceden oynama fırsatını bulamamış oyuncular da var. Bu anlamda milli takımdaki bazı oyuncuları da tanımış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#A Milli Takım#2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

BAKMADAN GEÇME!