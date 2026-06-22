İspanya - Suudi Arabistan maçı sonrası Lamine Yamal açıkladı: 'Bu yüzden favori biziz!'

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FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-0 kazanan İspanya, turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Lamine Yamal, 10. dakikada İspanya'yı öne geçiren golü attı.

⚽ İspanya'nın süper starı Dünya Kupası'nda ilk golünü atıyor! Lamine Yamal, İspanya'yı öne geçiriyor.

pic.twitter.com/iLtzDY3Tdl — Spor Arena (@sporarena) June 21, 2026

İlk golün asistini yapan Oyarzabal, 21 ve 23. dakikalarda 2 gol buldu.

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Tambakti, 49. dakikada kendi kalesine gol attı ve karşılaşmanın skoru belirlendi.

⚽ İspanya'nın süper starı Dünya Kupası'nda ilk golünü atıyor! Lamine Yamal, İspanya'yı öne geçiriyor.

pic.twitter.com/iLtzDY3Tdl — Spor Arena (@sporarena) June 21, 2026

Bu sonuçla birlikte İspanya'nın puanı 4 oldu. Suudi Arabistan ise 1 puanda kaldı.

Lamine Yamal, Suudi Arabistan karşısında alınan galibiyet sonrası şu açıklamalarda bulundu.

"Oynamaya hazırım, İspanya ile birlikteyim ve her zaman %100’ümü vereceğim."

Yamal, karşılaşmanın gidişatına bağlı olmakla birlikte yalnızca ilk yarıda görev yapmasının planlandığını açıkladı.

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"Plan buydu, ilk yarıyı oynayıp dinlenebilmek, ama her şeyden önce takıma yardımcı olmak."

Fiziksel durumu sorulduğunda ise maçın şartlarına göre kendisini nasıl yönettiğini şu sözlerle anlattı: "Eğer final maçı olsaydı, %100 formda olurdum."

Ancak skor avantajı varken riske girmeye gerek olmadığını da vurguladı: “Biz de aptal değiliz. Sakin olmak, akıllı davranmak gerekiyor.”

Yeşil Burun Adaları karşısında alınan beraberlik, İspanya Milli Takımı’nda hayal kırıklığı yaratmıştı. Yamal'a göre bu durum takım için hafta boyunca bir motivasyon kaynağı oldu.

“Kazanmanız gereken bir maçta berabere kalmak canınızı sıkar. Aradan geçen o günler, çok düşünmemize neden oldu.

Takımın, Suudi Arabistan maçı öncesinde yaşananları detaylı şekilde analiz ettiğini ve ilk dakikadan itibaren kendi kimliğini yeniden ortaya koymak istediğini söyledi.

“Bir önceki maçın ardından kendimizi affettirmek istiyorduk. Maçı ilk yarıda bitirmek istiyorduk. Artık buradayız, geldik ve daha fazlasını istiyoruz.”

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Bir sonraki rakip Uruguay hakkında ise şu ifadeleri kullandı: “Şimdi sıra Uruguay’da.”

Lamine, teknik direktör Luis de la Fuente ile olan ilişkisine de değindi. Teknik adam daha önce oyuncunun 45 ila 60 dakika arasında süre almasının planlandığını açıklamıştı.

“Çok iyi bir ilişkimiz var, aramızda tam bir güven var. Bana nasıl hissettiğimi soruyor. Son kararı elbette o veriyor ama bana her zaman danışmasından dolayı minnettarım.”

Suudi Arabistan karşısında attığı gol, kariyerindeki ilk Dünya Kupası golü oldu. Ayrıca bu golle İspanya tarihinin Dünya Kupası’nda gol atan en genç futbolcusu unvanını da elde etti.

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“Bu çok özel. Her zaman bir Dünya Kupası’nda oynamayı ve gol atabilmeyi hayal ettim.”

Lamine, takımın kolektif gücüne dikkat çekti. İspanya’nın her bölgede dünya çapında oyunculara sahip olduğunu vurguladı:

“Rodri, Ballon d'Or sahibi. Pedri bana göre dünyanın en iyi orta sahası. Nico, Olmo da var.

“Bence hepimiz çok iyi oyuncularız. Bunlar dünya çapında futbolcular ve bu yüzden favori biziz.”