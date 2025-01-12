İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ (EL CLASICO) CANLI İZLE: Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi? İşte muhtemel 11'ler

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İspanya Süper Kupa Final, El Clasico heyecanına sahne olacak. İki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona, kupayı evine götürmek için mücadele edecek. Geçmişten günümüze İspanya Süper Kupası'nı en çok kazanan takım 14 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid kupayı 13 kez müzesine götürmeyi başardı. 2023 yılında Barcelona finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı. Geçtiğimiz 2024 senesinde ise iki takım yine finalde karşılaştı ve eflatun beyazlılar, Katalan ekibini 4-1 yenerek şampiyon oldu. İşte Real Madrid-Barcelona Süper Kupa maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

İSPANYA SÜPER KUPA FİNALİ | REAL MADRİD-BARCELON EL CLASICO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Barcelona, 12 Ocak 2025 Pazar yani bu akşam Suudi Arabistan'da karşı karşıya geliyor.

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Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda "El Clasico"nun sahne alacağı final mücadelesi, TSİ 22.00'de Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu Spor 1 kanalından yayımlanacak.

Organizasyonun yarı finalinde Athletic Bilbao'yu eleyen Barcelona ile Mallorca'ya üstünlük sağlayan Real Madrid, finalde kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz gün zorlu final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ilk 11 tercihine ilişkin de sinyaller vermişti. Mallorca ile oynadıkları yarı final maçında Arda Güler'e süre vermeyen Ancelotti, Barcelona maçı için yaptığı açıklamasında 'Kadroda sürpriz olmayacak.' dedi. Bu açıklama sonrası spor kamuoyunda ve İspanyol basınında 19 yaşındaki Arda'nın Barcelona karşısında ilk 11'de başlamasının düşük bir ihtimal olduğu ve genç yıldızın oyuna sonradan dahil olmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

REAL MADRİD BARCELONA SÜPER KUPA FİNAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

REAL MADRİD: Courtois, Vasquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

BARCELONA: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.