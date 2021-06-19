İspanya Polonya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İlk grup maçında İsveç ile berabere kalan İspanya, Euro 1996'dan bu yana hiçbir Avrupa Şampiyonası'nın ilk iki karşılaşmasını galibiyetsiz geçmiyor. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 12 maçın sadece ikisini kazanan Polonya, bu karşılaşmaların hiçbirinde 2+ gol atamadı. İspanya, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 1980'den bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında topa en fazla sahip olan ve en fazla isabetli pas yapan takım oldu ancak İsveç ile 0-0 berabere kaldı.

Oynadığı son üç resmi maçın ikisinde gol atamayan ve ilk grup karşılaşmasında İsveç filelerini havalandıramayan İspanya, 2013 Konfederasyonlar Kupası'ndan bu yana üst üste iki karşılaşmayı boş geçmiyor. İspanya topraklarında sekizinci kez bir büyük turnuva maçına çıkmaya hazırlanan Polonya, bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti. İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nda attığı son dört golün üçünü kaydeden Alvaro Morata, milli formayla çıktığı son dört resmi karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Polonya formasıyla büyük turnuvalarda çıktığı 12 maçta çektiği 35 şutun sadece ikisini gol yapabilen Robert Lewandowski, son 17 şutunda fileleri havalandıramadı.

İSPANYA POLONYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya Polonya EURO 2020 maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.