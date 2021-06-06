İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımın bu sabah yapılan PCR testleri sonrası Sergio Busquets'in sonucunun pozitif olduğu, diğer tüm futbolcular ve teknik heyette ise negatif sonuç çıktığı duyuruldu.

Busquets'in, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan uzaklaştırıldığı kaydedildi. Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

Diğer yandan, İspanya Milli Takımı'nın yarın basına açık tüm etkinlikleri de iptal edildi.

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