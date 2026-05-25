İspanya Milli Takımı'nda Dünya Kupası öncesi Real Madrid şoku

İspanya Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

İspanya futbol federasyonu tarafından açıklanan kadroda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Unai Simon, Raya, Joan Garcia

Savunma: Llorente, Porro, Eric Garcia, Pubill, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Grimaldo

Orta saha: Pedri, Fabian, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino

Forvet: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal

REAL MADRID ŞOKU

İspanya Milli Takım aday kadrosunda, İspanyol devi Real Madrid'den oyuncu yer almadı.

BAŞKAN ADAYI İSYAN ETTİ

Öte yandan Real Madrid başkan adayı Enrique Iglesias, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Madridistas; eğer şanslıysak, İspanya Milli Takım Dünya Kupası kadrosunda, sadece bir Real Madrid oyuncusu göreceğiz. Rakiplerimiz (Barcelona) kadroyu dolduruyor. Bize oy verirseniz, bunu değiştireceğiz."

DE LA FUENTE KONUŞTU: BİLMİYORUM



Luis de la Fuente, Dünya Kupası kadrosuna Real Madrid'den oyuncu alınmaması hakkında açıklamada bulundu:



"Hiçbir oyuncunun nerede oynadığına bakmam. Bir takımdan mı yoksa diğerinden mi olduğuna bakmam. Bir kulüpte, diğerinden daha mı fazla oyuncu geliyor, bilmiyorum."