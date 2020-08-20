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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 18:59 | Son Güncelleme:

İspanya Milli Futbol Takımı'na gençlik aşıs

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İspanya Milli Futbol Takımı'na gençlik aşıs
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İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ve Ukrayna ile yapacakları maçlar için açıkladığı kadroda genç isimlere yer vererek dikkati çekti.

İspanyol basınının "Milli Takım'da devrim" diye tanımladığı kadroda, kalede Unia Simon (Athletic Bilbao), savunmada Eric Garcia (Manchester City) ve Sergio Reguilon (Sevilla), orta sahada Mikel Merino (Real Sociedad) ve Oscar Rodriguez (Leganes), forvette ise Ansu Fati (Barcelona) ile Ferran Torres (Manchester City) gibi genç isimler yer aldı.

Luis Enrique, Milli Takım'da son dönemde sıkça yer alan futbolculardan Jordi Alba, Saul Niguez, İsco ve Alvaro Morata'yı bu kez kadro dışı bırakırken,
Sergio Ramos ile Sergio Busquets'i tutmayı tercih etti.

Düzenlediği basın toplantısında İspanyol teknik adam, kadro seçimiyle ilgili sorulara, "Futbolcu seçerken, takımına, yaşına, geçmiş istatistiklerine bakmıyorum." cevabını verdi.

İspanya Milli Futbol Takımına gençlik aşıs

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