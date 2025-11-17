İspanya maçı öncesi A Milli Takım'da 5 yıldız birden kadrodan çıkarıldı!

Haberin Devamı

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında yaşadığı sakatlığın ardından dün kadrodan çıkarılmış yerine Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroya dahil edilmişti.

KAAN, ARAL, ABDÜLKERİM VE KEREM DE KADRODAN ÇIKARILDI!

Ay-yıldızlılarda bugün de Kaan Ayhan, Aral Şimşir Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Sakatlıkları bulunan dört oyuncu İspanya maçında forma giyemeyecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaan Ayhan, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sol kasığından yaşadığı sakatlık, Aral Şimşir'in ise alt adalesindeki sakatlık nedeniyle medikal değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından aday kadrodan çıkarıldı.

Ağrıları devam eden ve sabah çalışmasında takımdan ayrı bireysel idman yapan Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun antrenman sonrasında gerçekleştirilen tıbbi değerlendirmelerinde, İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyecekleri tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuz da aday kadronun dışında bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

İSMAİL YÜKSEK DE KAMPTAN AYRILDI

A Milli Takım'da Bulgaristan maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen ve İspanya maçında forma giyemeyecek olan İsmail Yüksek'in de bu sabah gerçekleştirilen antrenmana katıldıktan sonra kamptan ayrıldığı belirtildi.

AHMED KUTUCU MİLLİ TAKIM'A DAVET EDİLDİ

Yaşanan sakatlıkların ardından Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, A Milli Takım kadrosuna davet edildi.

A Milli Takım, 18 Kasım Salı günü La Cartuja Stadı'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek.