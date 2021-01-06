İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e büyük şok! 3. Lig ekibi Cornella'ya elendiler
İspanya Kral Kupası 2. Turu'nda Atletico Madrid, 3. Lig ekibi Cornella'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Atletico, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 3. ligden bir takıma yenilerek kupada yoluna devam edemedi.
Simeone'nin takımı, Kral Kupası 2. Tur maçında İspanya 3. Lig'inde mücadele eden Cornella'ya 1-0 mağlup olarak elendi.
Cornella'ya turu getiren gol, 7. dakikada Adrian Jimenez'den geldi.
La Liga'da 38 puanı bulunan Atletico Madrid, en yakın rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.
Kupada dün oynanan maçlarda, Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 3. lig takımlarından İbiza'ya deplasmanda 5-2 mağlup olarak, kupa dışında kaldı.
Enes Ünal'ın takımı Getafe de diğer bir 3. lig takımı Cordoba'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Enes sakatlığından dolayı bu maçta kadroda yer almadı.
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