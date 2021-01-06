İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e büyük şok! 3. Lig ekibi Cornella'ya elendiler

Simeone'nin takımı, Kral Kupası 2. Tur maçında İspanya 3. Lig'inde mücadele eden Cornella'ya 1-0 mağlup olarak elendi.

Cornella'ya turu getiren gol, 7. dakikada Adrian Jimenez'den geldi.

La Liga'da 38 puanı bulunan Atletico Madrid, en yakın rakibi Real Madrid'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Kupada dün oynanan maçlarda, Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 3. lig takımlarından İbiza'ya deplasmanda 5-2 mağlup olarak, kupa dışında kaldı.

Enes Ünal'ın takımı Getafe de diğer bir 3. lig takımı Cordoba'ya deplasmanda 1-0 yenildi. Enes sakatlığından dolayı bu maçta kadroda yer almadı.

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...