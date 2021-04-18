İspanya Kral Kupası'nda Athletic Bilbao'yu farklı yenen Barcelona 31. kez kupanın sahibi oldu

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Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakanın ilk devresi 0-0 eşitlikle geçilirken Barcelona, 12 dakikada bulduğu 4 golle kupaya uzandı.

Katalan ekibine kupayı getiren golleri 60'da Griezmann, 63'de De Jong, 68 ve 72'de Lionel Messi kaydetti.

En çok kazanan takım Barcelona

1902 yılından beri düzenlenen İspanya Kral Kupası’nın en çok kazanan takımı 31 şampiyonlukla Barcelona olurken onu 24 şampiyonluk ile Athletic Bilbao takip ediyor.

Bilbao'nun Kral Kupası hasreti 38 yıla çıktı

Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası’ndaki 37 yıllık hasretini, Barcelona karşısında bitiremedi. Son olarak 1983-1984 sezonunda Barcelona’yı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Athletic Bilbao, o günden bu yana Kral Kupası’nı müzesine götüremedi. Bask ekibi, bu sezona ertelenen ve 3 Nisan Cumartesi günü oynanan 2019-2020 İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad’a 1-0 mağlup olmuştu.

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