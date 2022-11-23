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Canlı: İspanya Kosta Rika maçı

Güncelleme Tarihi:

#Dünyakupasi#İspanya#Kosta Rika
Canlı: İspanya Kosta Rika maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 12:12

Dünya Kupası'nın dördüncü günü heyecanlı karşılaşmalarla devam ediyor. İspanya ve Kosta Rika, E grubu kapsamında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya-Kosta Rika kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

İspanya: 2

Kosta Rika: 0

Goller: 11' Olmo, 21' Asensio

İLK 11'LER

İspanya: Unai, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Asensio, Olmo.

Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras.

İSPANYA-Kosta Rika MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası E grubundaki İspanya Kostarika karşılaşması saat 19:00'da başladı.

Merakla beklenen mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Dünyakupasi#İspanya#Kosta Rika

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