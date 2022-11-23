Canlı: İspanya Kosta Rika maçı

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2022 Dünya Kupası E Grubu'nda İspanya-Kosta Rika kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
İspanya: 2
Kosta Rika: 0
Goller: 11' Olmo, 21' Asensio
İLK 11'LER
İspanya: Unai, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran, Asensio, Olmo.
Kosta Rika: Navas, Oviedo, Calvo, Waston, Duarte, Fuller, Bennette, Tejeda, Borges, Campbell, Contreras.
İSPANYA-Kosta Rika MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2022 Dünya Kupası E grubundaki İspanya Kostarika karşılaşması saat 19:00'da başladı.
Merakla beklenen mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.