Canlı anlatım: İspanya İtalya maçı (Nicolo Zaniolo ilk 11'de)

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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile İtalya karşı karşıya geliyor. Maçı kazanan taraf, finalde Hırvatistan'ın rakibi olacak.

CANLI ANLATIM

İSPANYA 1-1 İTALYA

GOL: 3' Pino, 11' Immobile (P)

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-1

ZANIOLO İLK 11'DE!

İspanya: Simon, Navas, Le Normand, Laporte, Alba, Rodri, Merino, Rodrigo, Gavi, Pino, Morata

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Bonucci, Acerbi, Frattesi, Jorginho, Barella, Zaniolo, Spinazzola, Immobile

İSPANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

İspanya - İtalya maçı saat 21:45'tebaşladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

İSPANYA

Portekiz, İsviçre ve Çekya'yı geride bırakıp UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta zirvede yer alan İspanya, Kosta Rika'ya 7 atarak başladığı Dünya Kupası'na Fas'a penaltılarda kaybederek Son 16 turunda veda etmişti.

İTALYA

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Katar'da boy gösteremeyen İtalya; Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Almanya ve İngiltere'den sıyrılıp lider olmuştu.

EURO 2024 Elemeleri'ne ise İngiltere yenilgisiyle başladılar. Declan Rice ve Harry Kane'in gollerine engel olamadılar. Sonrasında Malta galibiyeti geldi ancak, TD Roberto Mancini bazı kilit isimleri İspanya maç kadrosunun dışında bıraktı.