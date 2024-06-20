İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 İspanya İtalya maçı canlı yayın bilgisi

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Avrupa Şampiyonası’nın en zorlu grubu olan B Grubu’nu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna geçmeye hak kazanacak. Her iki takım da 3 puanla favori gösteriliyor. Peki, İspanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 İspanya İtalya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İSPANYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya - İtalya maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSPANYA

Hırvatistan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek EURO 2024'e başlayan İspanya, İtalyanları da yenip grup liderliğini perçinlemek istiyor.

67'de kenara gelen Alvaro Morata ve 86'da oyundan çıkan Rodri'nin önemli bir sakatlık sorunu yok; ilk 11'de olacaklar.

TD Luis de la Fuente'nin kazanan kadroyu bozması beklenmiyor.

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Sol bekte bir kez daha Marc Cucurella izleyebiliriz. Leverkusen'de sezonu 12 gol 20 asistle noktalayan Alex Grimaldo yine yedek oturabilir.

Stoperde "Robin Le Normand & Nacho" ortaklığı devam edecek. Aymeric Laporte kenarda bekleyecek.

Hücumun bir kanadında Lamine Yamal, diğerinde Nico Williams olacak.

İTALYA

Arnavutluk karşısında 23. saniyede geri düşen ancak 15 dakikada üstünlüğü geri alan İtalya'nın ilk 11'inde ise bazı değişiklikler olabilir.

Riccardo Calafiori yerine Alessandro Bastoni'nin stoper partneri olarak Gianluca Mancini'yi görebiliriz.

Lorenzo Pellegrini'yi bu kez sola yakın izleyebiliriz.

Bu durumda Davide Fratessi yerine orta alana, "Jorginho & Nicolo Barella" ikilisinin yanına Bryan Cristante eklemesi yapılabilir.