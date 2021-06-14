İspanya İsveç EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya ile oynadığı son 12 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilen İsveç, Boğalar karşısındaki son galibiyetini de gol yemediği o karşılaşmada aldı. Avrupa Şampiyonası'nda 11'inci kez mücadele etmeye hazırlanan İspanya, son üç turnuvanın ikisini kazanmayı başardı. Boğalar, aynı zamanda toplamda bu kupayı en fazla kazanan iki ülkeden biri konumunda.

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İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda yedinci kez boy göstermeye hazırlanan İsveç, ev sahibi olarak ilk kez katıldığı 1992'den bu yana 1996 haricindeki her turnuvada yer almayı başardı. Boy gösterdiği son altı Avrupa Şampiyonası'nın beşinde gruptan çıkmayı başaran İspanya, sadece 2004'teki turnuvaya grup aşamasında veda etti. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 16 maçın sadece ikisini kaybeden İspanya, iki mağlubiyetini de turnuvada çıktığı son iki karşılaşmada aldı. İspanya son beş büyük turnuvadaki ilk maçlarının sadece birini kazanabildi.

İsveç, 2004'te Hollanda'ya seri penaltılarla elendiği turnuvadan bu yana boy gösterdiği üç Avrupa Şampiyonası'nda da gruptan çıkamadı. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son sekiz maçın altısını kaybeden İsveç, bu süreçteki tek galibiyetini 2012 gruplarında Fransa karşısında aldı. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'ten daha az gol sevinci yaşayan tek takım, turnuvayı golsüz kapatan Ukrayna'ydı. İskandinav ülkesinin o turnuvadaki tek golünü İrlanda forması giyen Ciaran Clark kendi kalesine atmıştı.

İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nda attığı son 37 golün tamamı ceza sahası içinden geldi. Boğalar adına ceza sahası dışı golü atmayı başaran son isim, Euro 2000 gruplarında Slovenya filelerini havalandıran Raul.

Euro 2020 elemelerinde İspanya formasıyla en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isim olan Gerard Moreno, 2020/21 La Liga sezonunda en fazla gol sevinci yaşayan İspanyol oyuncuydu.

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