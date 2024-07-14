Canlı anlatım: İspanya İngiltere maçı

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EURO 2024 final maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. İspanya 4. zafer peşinde, İngiltere ise ilk kupasını kovalıyor.

CANLI ANLATIM

İSPANYA 0-0 İNGİLTERE

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Yamal, Nico Williams, Alvaro Morata

İNGİLTERE: Pickford, Guehi, Stones, Walker, Shaw, Saka, Mainoo, Rice, Bellingham, Foden, Kane

EURO 2024 FİNAL (1.LİK) MAÇI || İSPANYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İspanya ile İngiltere, EURO 2024 final maçında karşı karşıya geliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı.

İspanya - İngiltere mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetiyor. Letexier’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak. Müsabakada Fransa’dan Jerome Brisard da VAR olarak görev yapıyor.

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AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ HANGİ KANALDA?

EURO 2024 İspanya ve İngiltere karşılaşması naklen ve canlı TRT 1 ekranlarından anbean takip edilebilir.

İKİ EKİP 28. KEZ KARŞI KARŞIYA

İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı.

İNGİLTERE İLK BAŞARISINI ALMAK İSTİYOR

Bugüne kadar Avrupa şampiyonu olamayan İngiltere ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamak istiyor. İngilizler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece 1 kez final oynadı ve EURO 2020’de İtalya’ya penaltılarla kaybetti.

İSPANYA REKORU HEDEFLİYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3’er kez mutlu sona ulaştı. İspanya en fazla kazanan ülke olmak için İngiltere karşısında sahaya çıkacak. Bugüne kadar 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012’de mutlu sona ulaşırken, 1984’te ise ikinci oldu.