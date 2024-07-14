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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final zamanı... İspanya ile İngiltere EURO 2024 finalinde sahaya çıkacak. Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı mücadelede İspanya 4. kez, İngiltere de ilk defa kazanmak için mücadele edecek. İspanya ile İngiltere, EURO 2024 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İspanya 10, İngiltere 13 galibiyet aldı, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bugüne kadar Avrupa şampiyonu olamayan İngiltere ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamak istiyor. İspanya ise en fazla kazanan ülke olmak için rakibinin karşısında olacak. Spor severle EURO 2024 finali İspanya İngiltere maç saatini araştırıyor. İşte Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı canlı yayın bilgisi...

EURO 2024 FİNAL (1.LİK) MAÇI || İSPANYA İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

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İspanya ile İngiltere, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda karşı karşıya geliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

İspanya - İngiltere mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetecek. Letexier’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak olacak. Müsabakada Fransa’dan Jerome Brisard da VAR olarak görev yapacak.

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ HANGİ KANALDA?

EURO 2024 İspanya ve İngiltere karşılaşması naklen ve canlı TRT 1 ekranlarından anbean takip edilebilecek.

EURO 2024 FİNAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İki takımın bugünkü finale şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

İSPANYA: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane

İKİ EKİP 28. KEZ KARŞI KARŞIYA

İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı.

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İNGİLTERE İLK BAŞARISINI ALMAK İSTİYOR

Bugüne kadar Avrupa şampiyonu olamayan İngiltere ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamak istiyor. İngilizler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece 1 kez final oynadı ve EURO 2020’de İtalya’ya penaltılarla kaybetti.

İSPANYA REKORU HEDEFLİYOR

Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3’er kez mutlu sona ulaştı. İspanya en fazla kazanan ülke olmak için İngiltere karşısında sahaya çıkacak. Bugüne kadar 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012’de mutlu sona ulaşırken, 1984’te ise ikinci oldu.