İspanya, Hollanda karşısında beraberliği son dakikada kurtardı! Morata...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ile İspanya karşı karşıya geldi.
Stadion Feijenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada İspanya, son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmada Hollanda'nın gollerini 28. dakikada Gakpo ve 46. dakikada Reijnders'ın kaydetti.
İspanya'nın sayılarını ise 9. dakikada Nico Williams ve 90+3'te Merino attı.
Hollanda'da 81. dakikada Hato kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
İspanya'da Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, mücadeleye ilk 11'de başlarken 66 dakika sahada kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları;
Danimarka 1-0 Portekiz
Hırvatistan 2-0 Fransa
İtalya 1-2 Almanya