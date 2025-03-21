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İspanya, Hollanda karşısında beraberliği son dakikada kurtardı! Morata...

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#UEFA Uluslar Ligi#Hollanda#İspanya
İspanya, Hollanda karşısında beraberliği son dakikada kurtardı Morata...
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 00:45

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ile İspanya karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

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UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda ile İspanya karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada İspanya, son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 

Karşılaşmada Hollanda'nın gollerini 28. dakikada Gakpo ve 46. dakikada Reijnders'ın kaydetti. 

İspanya'nın sayılarını ise 9. dakikada Nico Williams ve 90+3'te Merino attı.

Hollanda'da 81. dakikada Hato kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 

İspanya'da Galatasaray forması giyen Alvaro Morata, mücadeleye ilk 11'de başlarken 66 dakika sahada kaldı. 

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları;

Danimarka 1-0 Portekiz

Hırvatistan 2-0 Fransa

İtalya 1-2 Almanya

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#UEFA Uluslar Ligi#Hollanda#İspanya

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