İspanya Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? EURO 2024 İspanya – Hırvatistan maça saati!

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EURO 2024’ün en çekişmeli gruplarından B grubunda bugün İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Eleme gruplarında A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, grubu 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile Millilerimizin arkasında 2. sırada bitirdi. EURO 2024 elemelerinde grupta oynadığı 8 maçın 7’si kazanan ve sadece 1 yenilgi alan İspanya, turnuvanın iddialı ekiplerinden biri. Peki, İspanya Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya-Hırvatistan maçı, 15 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İspanya-Hırvatistan maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

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EURO 2024’ÜN EN SERT GRUPLARINDAN…

Şampiyon unvanına sahip iki takımın (İspanya ve İtalya) yer aldığı B Grubu, turnuvanın en zorlu gruplarından biri olarak dikkat çekiyor. İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk’un bulunduğu EURO 2024 B Grubu’nda birbirinden çekişmeli maçlar bizleri bekliyor.

Son şampiyon İtalya, başarısını tekrarlama peşinde olacakken; İspanya ise yeni jenerasyonuyla eski günlere dönmeyi amaçlıyor. 2022 Dünya Kupası’nda yarı final oynayan Hırvatistan, burada da benzer başarılar elde etmeye çalışacak. Arnavutluk ise güçlü rakipleri karşısında sürpriz kovalayacak. EURO 2024 B Grubu puan durumunun nasıl şekilleneceği merak konusu.