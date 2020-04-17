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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

İspanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi modelini açıkladı!

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İspanya Futbol Federasyonu, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde mevcut puan durumuna göre ilk 4 sırada yer alan takımların Şampiyonlar Ligi'ne gideceğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | İspanya Futbol Federasyonu, corona virüsü salgını sebebiyle liglerin başlayamaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takımların nasıl belirleneceğini açıkladı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, sezonun oynanmaya devam edilememesi halinde La Liga'nın 27. haftadaki puan durumuyla tescil edileceği ve bu sıralamaya göre ilk 4 basamakta yer alan takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı belirtildi.

Bu açıklamaya göre; mevcut puan durumunda göre Barcelona (58), Real Madrid (56), Sevilla (47) ve Real Sociedad (46), Devler Ligi'ne katılacak.

Getafe (46), Atletico Madrid (45) ve Kral Kupası finalisti Athletic Bilbao ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek.

İspanya Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi modelini açıkladı

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