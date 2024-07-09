İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanada? EURO 2024 Yarı Finali || İspanya Fransa maçı canlı yayın saat ve kanal bilgisi

Haberin Devamı

İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 heyecanı bugün ve yarın oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Yarı finalde bu akşam İspanya Fransa mücadele edecek. Yarın ise Hollanda İngiltere maçı yapılacak. Maçlar öncesinde maçın saati ve yayıncı kuruluşu merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "İspanya Fransa maçı saat kaçta, hangi kanada?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki karşılaşmanın detayları belli oldu. İşte İspanya Fransa maçı canlı yayın saat ve kanal bilgisi...

İSPANYA FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Fransa maçı 9 Temmuz Salı yani bugün saat 22.00'de Allianz Arena'da başlayacak. Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

SIKICI TİKİ-TAKA SONA ERDİ YENİ BiR DEVİR BAŞLADI

Haberin Devamı

Turnuvada oynadığı futbolla 1 numaralı favori konumuna gelen İspanya, teknik direktör Luis de la Fuente ile bambaşka bir kimliğe büründü. İtalyan çalıştırıcı Fabio Capello, Matadorlar’ın oynadığı futbolu, “İspanya sıkıcı Tiki-Taka’yı terk etti, yeni bir şey önerdi. Artık hücum futbolunu ve İspanya’nın eşsiz saldırganlığını izlemekten zevk alıyoruz” sözleriyle övdü. De la Fuente de benzer görüşte ve şunları söylüyor: “Her zaman oyuna hakim olmaya çalışırız ve bu yüzden topu ve topa sahip olmayı kontrol etmeye çalışırız. Ancak futbol çok değişti. Artık hücumda pozisyon üretmek ve gol atmak için bu kadar çok topa sahip olmak gerekli değil.”

İSPANYA, OYNADIĞI 5 MAÇI DA KAZANMAYI BAŞARAN TEK TAKIM

İspanya’nın maçlarında artık binlerce pas ve yüzde 70-80 topa hakim olma oranları göremeyeceğimiz ortada. Luis de la Fuente’nin öğrencileri EURO 2024’teki 5 maçını kazanan tek takım. Aynı zamanda en çok gol atan (11), en çok şut deneyen (102) ve en çok top kapan (230). Oynanan futbola da bakınca bu Matadorlar çok daha başka şeyler vaat ediyor. Son 8 yılda 3 kez büyük şampiyonalarda (EURO 2016, 2018 Dünya Kupası ve 2022 Dünya Kupası) final oynayarak doğal favori konumuna gelen Fransa ise, sahip olduğu muazzam yetenek havuzuna rağmen son derece sıkıntılı.

Haberin Devamı

HOROZLAR AKAN OYUNDA BİR TANE BİLE GOL ATAMADI

Teknik direktör Didier Deschamps, takımı korkak futbol oynatmakla suçlanıyor. Fransa, EURO 2024’te oynadığı maçlarda akan oyunda hiç gol atamadı. Gruptaki ilk maçta Avusturya’yı 1-0 yenen Horozlar’ın golünü Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa’nın Hollanda ile yaptığı ikinci müsabakası golsüz bitti. 1-1 biten Polonya maçındaki golü Kylian Mbappe penaltıdan atarken, son 16 turunda 1-0 kazanılan Belçika karşılaşmasında golü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Fransa, çeyrek finalde de Portekiz’i, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılarla 5-3 yendi.

Haberin Devamı

FRANSA HÜCUMDA KÖTÜ SAVUNMADA KAYA GİBİ

Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kolo Muani ve Ousmane Dembele gibi dünyaca ünlü yıldız forvetlere sahip olmasına rağmen hücumdaki etkisiz görüntüsüyle futbolseverleri hayal kırıklığına uğratan Fransa’yı yarı finale, savunmadaki iyi performansı taşıdı. Cristiano Ronaldo’lu Portekiz’i yendikten sonra teknik direktör Didier Deschamps, “Yarı finaldeyiz ve son zamanlarda buna alışmış olsak da, hafife almamamız gereken bir şey” diyerek başarılı olduklarını ima etti. Ama rakip İspanya olunca, yarı finalde işlerinin daha da zor olduğu bir gerçek.