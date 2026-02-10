İspanya, Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'yu konuşuyor: 'Ne çılgınca bir şey yaptın sen!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 16. dakikada Talisca, 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde verdiği topuk pasıyla muhteşem bir asiste imza atarken bu hareketi ülkesi İspanya'da manşetlere taşındı.

MARCA: "'MATADOR' ASENSIO, TÜRKİYE'DEKİ YOLCULUĞUNDA KURBAN ALMAYA DOYMUYOR!"

Marca gazetesinin 'Matador' lakaplı oyuncunun Süper Lig'de her hafta yeni bir kurban aldığı benzetmesini yaptığı haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"'Matador' Asensio, Türkiye'deki yolculuğunda 'kurban' almaya doymuyor.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği maçta ‘Guti tarzı’ bir topuk pasıyla yine galibiyette belirleyici isim oldu.

İspanyol orta saha oyuncusu, N'Golo Kante'nin Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta şov yaptı. 11. dakikada gelen açılış golünde pay sahibiydi. Sonrasında bir şahesere imza attı; Kante'den aldığı topu, sırtı kaleye dönükken inanılmaz bir topuk pasıyla Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi ve takımının farkı 2'ye çıkarmasını sağladı. 31. dakikada serbest vuruştan attığı gol iptal edildi, 77. dakikada bir şutu direkten döndü."

AS: "ASENSIO, NE ÇILGINÇA BİR ŞEY YAPTIN SEN!"

AS gazetesi ise Asensio'nun Kerem Aktürkoğlu'nun golündeki asistini, Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti'nin Real Madrid'de forma giydiği dönemde sık sık attığı topuk paslarına benzetti.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Asensio, ne çılgınca bir şey yaptın sen! Guti olarak yeniden doğdu ve hayatının asistini yaptı resmen. Balearli çocuk, muhteşem topuk pasıyla Sevilla maçındaki 14'ü (Guti'nin forma numarası) hatırlattı. Türkiye'de formunun zirvesinde ve bunu her hafta kanıtlıyor."

PERFORMANSI: 28 MAÇTA 19 GOLE DOĞRUDAN KATKI!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna 7,5 milyon euro karşılığında kattığı Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla bugüne dek 28 maça çıkarken 11 gol atıp 8 de asist üreterek 19 gole doğrudan katkı sağladı.