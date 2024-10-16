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İspanya evinde Sırbistan’ı dağıttı

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#Uluslar Ligi#İspanya#Sırbistan
İspanya evinde Sırbistan’ı dağıttı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta İspanya, konuk ettiği Sırbistan’ı 3-0 yendi.

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Matadorlar, Laporte, Morata ve Baena’nın golleriyle galibiyete ulaşırken, Morata bir de penaltı kaçırdı.

Gruptaki diğer maçta İsviçre, evinde Danimarka ile 2-2 berabere kaldı.

C Ligi 2. Grup’ta Kosova, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi’ni 3-0 yenerken, Beşiktaşlı Rashica, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Diğer sonuçlar: A LiGi: 1. Grup:

İskoçya-Portekiz: 0-0

Polonya-Hırvatistan: 3-3

C LiGi: 2. Grup:

Litvanya-Romanya: 1-2

3. Grup:

Belarus-Lüksemburg: 1-1

K.İrlanda-Bulgaristan: 5-0

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#Uluslar Ligi#İspanya#Sırbistan

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