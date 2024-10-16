İspanya evinde Sırbistan’ı dağıttı

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Matadorlar, Laporte, Morata ve Baena’nın golleriyle galibiyete ulaşırken, Morata bir de penaltı kaçırdı.
Gruptaki diğer maçta İsviçre, evinde Danimarka ile 2-2 berabere kaldı.
C Ligi 2. Grup’ta Kosova, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi’ni 3-0 yenerken, Beşiktaşlı Rashica, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Diğer sonuçlar: A LiGi: 1. Grup:
İskoçya-Portekiz: 0-0
Polonya-Hırvatistan: 3-3
C LiGi: 2. Grup:
Litvanya-Romanya: 1-2
3. Grup:
Belarus-Lüksemburg: 1-1
K.İrlanda-Bulgaristan: 5-0