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İspanya, EURO 2024'ün ardından Paris'te de şampiyon oldu

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#Paris2024#İspanya#Fransa
İspanya, EURO 2024ün ardından Pariste de şampiyon oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 22:34

Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşında Fransa'yı uzatmalarda yenen İspanya altın madalya kazandı.

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Parc des Princes'de oynanan müsabakada Fransa, 11. dakikada Enzo Millot'un golüyle 1-0 öne geçerken, İspanya'da Fermin Lopez 18. dakikada skora eşitlik getirip, 25. dakikada takımını öne geçirdi. 28. dakikada Alex Baena'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Fransa, 79. dakikada Maghnes Akliouche, 90+3. dakikada ise penaltıdan Jean-Philippe Mateta'yla 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Normal süresi 3-3 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Sergio Camello, 100. dakikada takımını öne geçirirken, 120+1. dakikada ise farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi: 3-5.

Gümüş madalyayı Fransa kazanırken, bronz madalya ise Mısır'ı 6-0 mağlup eden Fas'ın oldu.

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#Paris2024#İspanya#Fransa

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