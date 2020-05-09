MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi
GeriDiğer İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanya Bisiklet Turu'nun Portekiz etabı iptal edildi
Abone Olgoogle-news

Yol bisikletinde sezonun en büyük yarışlarından İspanya Turu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Portekiz etabının iptal edildiği duyuruldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Porto, Matosinhos ve Viseu şehirlerinin belediyeleriyle yapılan görüşmeler sonucu, ülkedeki etabın iptal edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Daha önce Hollanda'nın Utrecht kentinde yapılması planlanan tur başlangıcı da iptal edilmişti.

İspanya Bisiklet Turu, 20 Ekim-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle