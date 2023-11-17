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İspanya basını yazdı: Fenerbahçe'den Real Madrid'e Arda Güler için transfer teklifi

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
İspanya basını yazdı: Fenerbahçeden Real Madride Arda Güler için transfer teklifi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 20:00

Şanssız sakatlıklar sebebiyle Real Madrid'de henüz forma giyme fırsatı bulamayan Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

Real Madrid'in yaz transfer döneminde kadrosuna katıp dünya futbol gündemine soktuğu Arda Güler, üç kez sakatlık yaşayıp takımından ayrı kaldı.

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MİLLİ ARAYI FIRSAT BİLİP İSTANBUL'A GELDİ

Madrid'de tedavisi devam eden Arda Güler, milli arayı fırsat bilip dün İstanbul'a gelmişti. Madrid Havalimanı'nda İspanyol gazeteci Nacho de Andres'in soru yağmuruna tuttuğu milli futbolcumuz, sorulara kısa yanıtlar vermiş ve uçağa yönelmişti.

'Sahaya ne zaman çıkacaksın?' yönündeki soruyu yanıtsız bırakan Arda Güler'in muhabirle diyaloğu şu şekilde gelişti:

Tedavin nasıl gidiyor?
İyi, iyi.

Ancelotti'ye bir sorun var mı?
Hayır, her şey yolunda.

İyi şanslar.
Teşekkürler.

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Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

FLAŞ TRANSFER İDDİASI! FENERBAHÇE'DEN TEKLİF...

Sakatlıklar sebebiyle Real Madrid formasıyla henüz tanışamayan Arda Güler için bugün İspanyol basınında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Defensa Central'de Luis Alberto Lopez imzalı haberde Fenerbahçe'nin Arda Güler'i kiralamak için Real Madrid'e teklif yaptığı iddia edildi.

Haberin detayında Arda Güler'in sakatlığını atlatıp maç kondisyonu yakalamak için düzenli forma giymesi gerektiği ve Fenerbahçe'nin amacının da bu olduğu ifade edildi.

Haberde kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin, Arda Güler'in maaşını ödemeyi kabul ettiği ve İspanyol devine de 1 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi teklif ettiği iddia edildi.

 

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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