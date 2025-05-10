İspanya basını Arda Turan'ın yeni takımını açıkladı: 'Büyük meydan okuma için yola çıkıyor'

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Teknik direktörlük kariyerine geçtiğimiz sezon başında Eyüpspor'da başlayan Arda Turan, eflatun-sarılı takımı şampiyon yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmıştı.

Önemli yıldızlarını kaybetmesine ve kısıtlı kadrosuna rağmen Süper Lig'de topladığı 50 puanla Avrupa kupalarına katılma mücadelesini son 4 haftaya taşıyan Eyüpspor'un gösterdiği bu performansta Arda Turan'ın katkısı yadsınamaz düzeyde.

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İspanya basınından MARCA gazetesinin haberine göre; Arda Turan, Ukrayna Premier Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile prensip anlaşmasına vardı.

Taraflar arasındaki görüşmelerin yaklaşık 1 aydır sürdüğü ve turuncu-siyahlı takımın yoğun ısrarları neticesinde genç teknik adamla el sıkışıldığı belirtildi.

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"BÜYÜK MEYDAN OKUMAYA HAZIR"

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerindeki ilk yurt dışı deneyiminde eski günlerini arayan Shakhtar Donetsk'e büyüklüğünü geri kazandırmak için büyük bir meydan okumayla başlayacağı ve buna hazır olduğu vurgulandı.

BU SEZON LİGİ 3. SIRADA TAMAMLADI

Bu sezon ligi 3. sırada tamamlayan Shakhtar Donetsk, gelecek sezon ülkesini UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek.

UKRAYNA'DA 15 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Ukrayna'da 15 lig şampiyon şampiyonluğu bulunan Shakhtar Donetsk'in müzesinde bir de UEFA Kupası (2008-09) bulunuyor.