İspanya, Atletico Madrid'in Galatasaray maçını konuşuyor! 'Cehennemde mucizevi 1 puan! Simeone'nin hesapları tutmuyor'

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7’nci haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid’i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Atletico Madrid, Simeone'nin 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Lllorente kendi kalesine gol atınca Galatasaray, eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Galatasaray puanını 10’a, Atletico Madrid ise 13’e çıkarttı.

90 dakika yüksek tempoda oynanan ve beraberlikle tamamlanan mücadele İspanyol basınında manşetlerde yer aldı. İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e ülkesinin medyasında eleştirel yorumlar yapıldı. İşte İspanyol basınındaki Galatasaray maçı yansımaları.

MARCA: MAÇ BAŞINA BİR GOL ATARAK ‘EN İYİ’ OLAMAZSINIZ

Atlético Madrid, İstanbul'daki performansını tekrarladı, çok fazla fırsat yarattı ancak Giuliano'nun golüyle sadece bir gol atabildi ve Galatasaray'a karşı galibiyetten uzak bir beraberlikle Llorente'nin kendi kalesine attığı golü üzüntüyle karşıladı.

İstanbul'da da durum aynı. Tek bir gol için çok sayıda şut (bu maçta 15) atıldı, ancak sonuç kaçırılmış bir fırsat gibi hissettiriyor. Ve durum daha da kötü olabilirdi, çünkü maçın son şansı Galatasaray'a geldi, Oblak Sara'nın yakın mesafeden attığı şutu kurtardı. Kısacası, beraberlik Atlético'yu olabilecek en kötü duruma düşürdü: diğer sonuçlara bağımlı. İki galibiyet bile alamıyorsanız, ‘ilk 8'de’ olmak, genel olarak ‘en iyi’ olmak zor görünüyor.

Ve hayır, Simeone'nin hesapları artık tutmuyor

“Birini kazanıp diğerini berabere bitirmek bizim için yeterli değil,” diyen Simeone, 16 turuna doğrudan kalifiye olmak için gerekli hesaplamalara atıfta bulundu. Bildiğiniz gibi, yeni Şampiyonlar Ligi grup aşaması, ikinci sezonunda da hesaplamalara dayanmaya devam ediyor. Arjantinli teknik adam net konuştu: Galatasaray'ı yenmek ve Bodø'yu yenmek. Başka seçenek yoktu. Yani hayır, Simeone'nin ilk sekiz içinde bitirme hesapları tutmuyor.

MUNDO DEPORTİVO: ATLÉTİCO İÇİN CEHENNEMDE MUCİZEVİ 1 PUAN

Artık Atlético de Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'de bitirmek için artık kendi sonucuna bağlı değil.

Galatasaray maçı öncesinde Simeone, Atlético Madrid'in son iki maçta sadece dört puan alarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz sırayı garantileyemeyeceğini iddia etmişti. Eh, bu onların yapabileceği en iyi sonuç ve bunu elde ettikleri için şanslılar. Oblak'ın Galatasaray'ın golünü engelleyen mucizevi kurtarışı sayesinde. Şimdi Atlético, Bodø/Glimt'i yenmek ve en iyisini ummak zorunda.

AS: CEHENNEMDE DEPLASMAN OYNAMAK

Cehennem, dediler, İstanbul semalarında dalgalanan turuncu ve kırmızı bayraklar, bir aslanın kükremesi, Galatasaray marşının gürültüsü olacaktı. Stadyumlarına giderkenki trafik sıkışıklığı gibi bir cehennem. Boğazdan çıkan çığlıklar gibi bir cehennem. Atlético ısınmaya çıktığında kulaklarınızı delen ıslık sesleri, top yere değip yuvarlanmaya başladığında her seferinde duyduğunuz ıslık sesleri. Ama hayır. Gerçek cehennem, Atlético'nun valizinde taşınan şey. Her hata yaptıklarında ve deplasman oynadıklarında. Her zaman bir şeyler olur, kaçar, kaybolur ve onlar onsuz geri dönerler. İstanbul'da da öyle oldu. On beş şutun hepsi boşa gitti.

SPORT: GALATASARAY, ATLÉTİCO'NUN İLK 8'E GİRME UMUTLARINI ZORLAŞTIRDI

Simeone'nin adamları, fark edilmeyen Julián Álvarez ve üç puanı garantilemek için çabaları yetersiz kalan Giuliano ile Türkiye'deki cehennemde diz çöktü

Atlético Madrid, deplasmanda yine tökezledi. Sönük bir atmosferde bile, Rojiblancos, 94. dakikada Oblak'ı harekete geçiren Galatasaray karşısında üç puanı alamadı. Diego Simeone önceden “Kalan iki maçı kazanmalıyız” uyarısında bulunmuştu. Ancak bunların ilki olan İstanbul'daki maçta Colchoneros, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna doğrudan yükselme şansını tehlikeye atabilecek iki puanı kaçırdı. Giuliano'nun muhteşem performansı, Julián Álvarez'in büyük ölçüde görünmez olduğu ve Marcos Llorente'nin kendi kalesine attığı golle 1-1 beraberliği getiren Atlético'nun kahramanı olduğu maçta yeterli olmadı.

FICHAJES: ATLÉTİCO'NUN İLK 8 ŞANSI TÜRKİYE'DE DAHA DA ZORLAŞTI

Atlético Madrid, Giuliano Simeone'nin erken golüne rağmen oyunda kalmayı başaran dirençli Galatasaray karşısında zorlu bir deplasman maçına çıktı. Maç 1-1 berabere sonuçlanınca Atlético'nun ilk sekize girme şansı azaldı. Artık kaderleri diğer maçların sonuçlarına bağlı.