İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Real Madrid'de Güler zamanı! Gaza bastı

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Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin yönetimi altında uzun bir süre forma şansı bulamayan Arda Güler kendini buldu. İtalyan teknik adamın da son dönemlerde forma şansı verdiği Arda için yeni bir dönem başladı.

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle yepyeni bir kimlik kazanan Türk yıldız takımın beyni görevini üstlenmeye başladı. Real Madrid'in son 10 maçının 8'inde ilk 11'de başlayan Arda Güler için yeni sezon büyük umut vaat ediyor.

YEPYENİ BİR ARDA

Xabi Alonso'nun orta sahanın ortasında koyup takımın yönetimini bıraktığı Arda, Nisan ayından bu yana sadece Barcelona ve Al Hilal maçında ilk 11'de başlamadı. Getafe, Celta Vigo, Mallorca, Sevilla, Real Sociedad, Pachuca ve Salzburg maçlarında ilk 11 başlayan yıldız oyuncu kalitesini ortaya koydu.

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MARCA: 'REAL MADRİD'DE GÜLER ZAMANI'

Arda Güler'in son dönemki yükselişi İspanyolları da büyülerken Marca Gazetesi, Türk oyuncu için geniş bir değerlendirme yaptı. Gazetenin 'Real Madrid'de Güler zamanı' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı;

Real Madrid'de ‘Güler zamanı’ geldi. Türk oyuncu, sonunda arzuladığı sürekliliği ve önemi buldu. Ve bu sadece Kulüpler Dünya Kupası'nda Xabi Alonso'nun son iki ilk on birinde yer alması nedeniyle değil, aynı zamanda 'Ancelotti dönemi'nin son aşamasında da geçerli. Arda Güler, Real Madrid'in son 10 maçının sekizinde ilk on birde yer aldı. Bu durum, Türk oyuncunun bir süredir gaza bastığını açıkça gösteriyor.

GELDİĞİNDEN BU YANA EN İYİ 2 AYI

23 Nisan'dan bu yana, Madrid'in 15 numaralı oyuncusu sadece Copa del Rey finalinde Barcelona'ya karşı ve Kulüpler Dünya Kupası'nda Al Hilal'e karşı oynanan ilk maçta ilk 11'de yer almadı. O tarihten itibaren kalan sekiz maçta ilk 11'de yer aldı ve yedi galibiyet (Getafe, Celta Vigo, Mallorca, Sevilla, Real Sociedad, Pachuca ve Salzburg) ve bir mağlubiyet (Barcelona) kaydetti. Bunlar, Güler'in 2023 yazında Madrid'e geldiğinden bu yana en iyi iki ayı. Ancelotti ondan sabırlı olmasını istedi, Türk oyuncu da bunu gösterdi ve şimdi beklediği anın meyvelerini topluyor.

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ANCELOTTİ'NİN ELEŞTİRİSİ

Yetenekli oyuncu için beklemek kolay olmadı. Real Madrid oyuncusu olarak ilk sezonunda sadece 12 maçta 440 dakika oynadıktan sonra, ikinci sezonu da çok daha iyi başlamadı. Ve bu gerginlik yarattı. Güler, umduğu gibi bir adım atamadığını gördü ve Ancelotti, Türk oyuncuyu savunmaktan yoruldu ve ona zehirli bir ok attı: “Çalışan, öğrenen ve oynamak isteyen bir oyuncu istiyorum. O, diğer insanlarla çok daha fazla zaman geçiriyor ve onların benim onunla istediğim gibi aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum,” dedi Ancelotti, 25 Şubat'ta Arda'nın az süre almasından duyduğu memnuniyetsizliği ve yazın ayrılma olasılığı kamuoyuna duyulduktan sonra.

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NİSAN AYINDAN BERİ YENİ BİR ARDA GÜLER

Arda Güler'in durumu hakkında konuşulmasının bir nedeni var. Bunu örneklemek için bir gerçek: O, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında tek bir dakika bile oynamadı. 2023-24 sezonunda 16 turundan finale kadar oynanan yedi maçın hiçbirinde forma giymedi ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde City, Atlético ve Arsenal ile oynanan üç eleme turundaki altı maçın hiçbirinde de forma giymedi.

Sezonun son dönemi, uzun süredir devam eden bir sorunu maskeledi. Ancelotti pes etti ve Türk oyuncuya öncü bir rol vermeye başladı, onunla aralarındaki farklılıkları giderdi. “Güler çok iyi ilerleme kaydetti. Giderek daha öne çıkıyor ve gelecekte daha da öne çıkacak. Kalitesini gösteriyor ve oyununda daha fazla süreklilik kazanıyor ” dedi Mayıs başında. Madrid'deki ‘Güler anı’ gerçeğe dönüştü ve Xabi Alonso bunun devam etmesini sağlamak için üzerine sorumluluk aldı .