İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! Real Madrid - Almeria maçında o durumu son anda fak etti...

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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'dne transfer ettiği Arda Güler, İspanya'da yine en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. La Liga devine imzası sonrasında ağır sakatlıklar geçiren ve uzun bir iyileşme süreci geçiren Güler, ilk maçına Kral Kupası'nda Arandina'ya karşı çıkmıştı.

18 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa'da Atletico Madrid'e karşı oynanan müsabakada da sonradan oyuna girmiş ve 8 dakika sahada kalmıştı.

İspanya La Liga 'da henüz forma giyme şansı bulamayan Güler'in, Real Madrid'in oynadığı son maç olan Almeria karşısında da maç kadrosunda yer almış ancak sahaya adım atamamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından Arda Güler'i oyuna almamasına dair gelen sorunun ardından yaptığı açıklamada "Joselu ve Brahim Diaz ile sistemi değiştirmek istedim. Ceballos ve Camavinga'nın oyuna girmesi de takıma daha fazla enerji verdi. Oyuna giren isimler maçın başından itibaren oynayabileceklerini bana göstermişlerdi." ifadelerini kullandı.

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ARDA GÜLER'İN HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Almeria maçında ısınmaya gönderilen ama forma giyemeyen Arda Güler'in kulübeye döndüğü esnada ypatığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ağır adımlarla yedek kulübesine giden Güler'in saha kenarındaki Real Madrid logosuna basmamak için özen göstermesi dikkat çekerken, genç futbolcunun Ancelotti'ye sitem ettiği görüldü.

6,5 AY SONRA SAHAYA ÇIKMIŞTI

Son resmi maçına A Milli Takım formasıyla Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Haziran 2023 tarihinde Samsun’da Galler’i 2-0 yendiği karşılaşmada çıkan Arda Güler, o müsabakada Ay-yıldızlıların 2’nci golünü kaydetmişti. Arda, Arandina karşısında yaklaşık 6,5 ay sonra bir resmi maça çıkmıştı.

HAZIRLIK KAMPINDA SAKATLANDI

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Arda Güler, Madrid’in ABD’de yaptığı sezon öncesi kampında sakatlanmış ve 14 Ağustos’ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Yaklaşık iki ay süren sakatlığından sonra 21 Eylül'de takımla beraber antrenmanlara başlayan Güler, 26 Eylül'de de tekrar sakatlanıp bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu süreçten sonra riske edilmeyen ve zaman zaman takımdan ayrı çalışan Arda Güler, 201 gün sonra yeşil sahalara döndü.