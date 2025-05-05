İspanya, Arda Güler'i konuşuyor! 'İsyanın müfakatını aldı! El Clasico'da sahada olacak'

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LaLiga'nın 34. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Celta Vigo'yu ağırladı.

İLK GOL ARDA'DAN

Ev sahibi ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 33. dakikada sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturarak şık bir gole imza attı. Real Madrid, 39. dakikada Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı.

MBAPPE'YE DE ASİST YAPTI

İkinci yarıya da iyi başlayan Madrid ekibi, 48. dakikada Arda Güler'in asistinde Mbappe'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Üç farklı geriye düştükten sonra oyunu dengeleyen Celta Vigo, 68. dakikada Javier Rodriguez ve 76. dakikada Williot Swedberg'in golleriyle durumu 3-2 yaptı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci sıradaki Real Madrid, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 75 yaptı ve Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibine devam etti.

83'TE OYUNDAN ALINDI

Karşılaşmayı bir gol ve bir asistle tamamlayan Arda Güler, 83. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

İSPANYA'DA MANŞETLER ARDA GÜLER

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta sahanın en iyisi olan Arda Güler, bugün İspanya manşetlerini süsledi. İspanyol medyasında yer alan haberlerde genç yıldız için büyük övgüler yer alırken Arda'nın Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da ilk 11 başlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

'ARDA'NIN İSYANI MÜFAKATINI ALDI'

Marca'da Arda Güler için uzun süren savaşının ve Ancelotti'ye karşı isyanının karşılığını aldığı belirtilirken 'Arda Güler'in 'isyanı' Montjuïc finali ile mükafatını aldı' başlıklı haberde genç yıldız şu ifadelerle değerlendirildi:

Türk oyuncu 11 Mayıs'taki belirleyici Clásico'da yer almaya hak kazandı. Bir gol, bir asist, %100 pas isabeti (62/62) ve en çok şans yaratan oyuncu. Hepsi 77 dokunuş ve 82 dakikada. Celta karşısındaki bu istatistikle Ancelotti'nin başka seçeneği kalmadı: “Evet, Arda'nın önümüzdeki Pazar Barça karşısında başlama şansı var” dedi.

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'HAK ETTİĞİNDEN ÇOK DAHA AZ OYNADI'

Arda Real Madrid'de kendini kabul ettirmekte zorlandı ama Mayıs ayı bu zarif sol ayaklı oyuncunun kazanma ve ezber bozan zihniyeti ile oynanacak. Hiç şüphe yok ki Ancelotti yönetiminde bu asiliği ve gençliği ona pahalıya mal oldu. Güler daha fazla oynama arzusunu hiçbir zaman gizlemedi ve İtalyan koç da onu bu yüzden cezalandırdı, öyle ki iki ay önce şaşırtıcı açıklamalarla etrafındakileri hedef aldı. Ancak Mart ayındaki Güler ile Mayıs ayındaki Güler aynı, tek fark sakatlıkların Carletto'yu onu oyuna dahil etmeye zorlaması. Sahada ise Arda netti: Real Madrid için gerekli bir yetenek. Ancelotti'nin Güler yönetimi iyi görünmüyor çünkü yeteneğinin hak ettiğinden çok daha az oynadı.

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'ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK EL CLASİCO'DA SAHADA'

La Liga'da Getafe ve Celta Vigo karşısında belirleyici olan ve Copa del Rey finalinde Barça'ya karşı katalizör görevi üstlenen Arda, nihayet büyük bir maçta şans bulacak. Şampiyonluğu belirleyebilecek Clásico'da Güler ve diğer on oyuncu. Madrid'in 15 numarası daha fazla motive olamazdı, nihayet zamanının geldiğini ve bunun geçmesine izin veremeyeceğini hissediyor. Barça'ya karşı oynayacağı maç, büyük bir maçta ilk 11'deki etkisini test edecek.

'MBAPPE DE ARDA'DAN ÇOK MEMNUN'

Madrid Güler ile her yönden gelişiyor. Futboldan yoksun bir takımda Türk oyuncu Real Madrid'e topa sahip olma ve kontrol imkanı veriyor. Ayrıca Mbappé ve Vinicius için mümkün olan en iyi pasör olarak son pası veriyor. Fransız oyuncu maçtan sonra sosyal medyada da vurguladığı gibi sahada Güler'den çok memnun.

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'AYNI ZAMANDA BİR GOLCÜ'

Arda Güler aynı zamanda bir golcü. Bu sezon daha çok ceza sahası dışında oynamasına rağmen, vuruş yeteneği tartışılmaz. Neredeyse hiç fırsat bulamadığı bu sezonda beş gol attı. Geçen yıl daha da az dakika alarak yedi gol atmıştı. Türk oyuncunun sahaya çıkıp gol atmaması nadir görülen bir durum. Güler'in golleri üst üste geldi ve bu vuruşlar son iki lig maçında, Getafe ve Celta Vigo'ya karşı belirleyici oldu.

'SOL AYAĞINDA BİR ALTIN MADENİ VAR'

Ve bir de ölü top var. Madrid'in sol ayağında bir altın madeni var. Kullandığı kornerler rakip savunmalar için bir kabus. Barça karşısında Tchouaméni'yi oyuna soktu, Celta karşısında da aynı hareketi tekrarladı ancak bu kez Fransız oyuncunun şutu üstten dışarı gitti.

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Tüm bu rekorlar Madrid'e El Clásico öncesinde umut veriyor, Beyazların şampiyonluğu, hatta belki de Güler'in LaLiga şampiyonluğunu kazanmak için tutunacağı maç.'

'BEN OLSAM ŞİMDİYE KADAR ARDA'YI SATMIŞTIM AMA...'

İspanyol gazeteci Julio Maldonado ise maçtan sonra Arda Güler için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Genç yıldız için fikrini değiştirdiğini belirten Maldonado, 'Ben olsam şimdiye kadar Arda Güler'i satmıştım. Arda Güler'i severim ama kendisine verilen fırsatları değerlendiremedi. Ama Celta Vigo'ya karşı harika bir gol attı. Sol ayağıyla harika bir vuruş yaptı ve Guaita'nın uzak direğine çarptı. Gelecek sezon kesinlikle çok daha fazla süre alacağını göreceğimiz bir oyuncu. Bence daha fazla oynama hakkını kazanıyor, Brahim'den ve Rodrygo'dan daha fazla oynayacak.' ifadelerini kullandı.