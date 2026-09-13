İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: 'En iyinin kim olduğunu Mourinho'ya hatırlatması için 15 dakika yetti!'

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Real Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında dün gece konuk ettiği Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederek lider Barcelona'yla (bir maçı eksik) puanlarını eşitledi.

Eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu. Uzatmalar dahil toplam 23 dakika sahada kalan Arda, sergilediği performansla alkışları toplarken 90+1. dakikada da Mbappe'nin maçın skorunu belirleyen golünde asisti yapan isim oldu.

Oyuna girdikten sonra maçın seyrini değiştiren 21 yaşındaki genç oyuncu, sergilediği etkili performansla İspanyol basınını da etkiledi.

Marca, As ve Mundo Deportivo gazeteleri Arda Güler'in performansını manşetlerine taşırken, onu yedek kulübesinde başlatan teknik direktör Jose Mourinho'ya ise eleştirilerde bulundu.

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MUNDO DEPORTIVO: ARDA GÜLER'E 15 DAKİKA YETTİ

Mundo Deportivo gazetesinde yayımlanan maç yazısında Arda'nın sahada kaldığı kısa sürede Mourinho'ya ilk 11'deki yeri hak eden oyuncunun kendisi olduğunu yeniden hatırlattığı belirtilerek, "Arda topu tehlikenin en yüksek olduğu bölgelere ulaştırıyor. Bir maçın gidişatını değiştirmek için çok fazla mesafe katetmesine gerek yok. Çünkü onun fark yarattığı nokta oyun görüşü ve pas kalitesi." ifadeleri kullanıldı.

İşte o yazı...

"Yan Diomande’nin ilk kez ilk 11’de başlaması Real Madrid açısından önemli bir gelişmeydi. Yaz transfer döneminin 125 milyon euro bonservis ve 15 milyon euro bonuslarla en pahalı transferi olan Diomande, Jose Mourinho’nun ilk 11’inde yer alabilmek için beş maç beklemişti. Rayo karşısında bu fırsatı buldu, 72 dakika sahada kaldı ve zaman zaman yeteneklerini gösterdi. Ardından Arda Güler oyuna girdi ve yerini almanın neden ciddi bir sorun hâline gelebileceğini hatırlatmak için yalnızca 15 dakikaya ihtiyaç duydu.

Diomande açısından kötü bir gece değildi. Ancak böylesine büyük bir transfer bedelini tek başına açıklayabilecek seviyede bir performans da sergilemedi. Maçın büyük bölümünde çok fazla öne çıkamadı. Mourinho onu sağ kanatta görevlendirirken; Vinícius solda, Mbappé ileri uçta, Bellingham ise 10 numara pozisyonunda oynadı. Fildişi Sahilli futbolcu bire birleri zorladı, birkaç tehlikeli orta yaptı ve 19 yaşına rağmen sahip olduğu fiziksel gücü gösterdi. Ancak henüz Real Madrid’in oyununa tamamen entegre olmuş bir oyuncu görüntüsü vermedi.

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İLK 3 MAÇTA 19 POZİSYON ÜRETTİ, ONU GEÇEBİLEN KİMSE OLMADI

Ancak şu aşamada Diomande açısından asıl sorun, kendi eksiklerinden çok Arda Güler’in halihazırda sahip olduğu özellikler. Türk futbolcu, hiç şüphesiz sezonun başlangıcında Real Madrid’in en dikkat çeken isimlerinden biri. Rayo maçından önce ilk 11’de başladığı üç karşılaşmada 19 pozisyon üretti ve takımda bu alanda onu geçen kimse olmadı. Buna rağmen Mourinho’nun büyük transferine süre vermek istemesi Güler’i kulübeye itti. Rayo maçına kadar oyuncu değişikliklerindeki tercih sıralamasında Brahim Díaz bile Diomande’nin önündeydi.

OYUNDAN SIKILMAYA BAŞLAYAN TRİBÜNLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Arda Güler, sezonun bu bölümünde kimin daha etkili olduğunu Mourinho’ya hatırlatmakta gecikmedi. 72. dakikada Diomande’nin yerine oyuna girdi ve Real Madrid’in ikinci yarıdaki oyunundan sıkılmaya başlayan Bernabéu tribünlerinden büyük alkış aldı.

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Etkisini ise hemen gösterdi. Kullandığı iki duran top, Dumfries ve Rüdiger’in tehlikeli şutlarıyla sonuçlandı. Uzatma dakikalarında ise Mbappé’yi mükemmel bir pasla buldu. Fransız yıldızın süratini ve hızlanmasını en iyi şekilde kullanmasını sağlayan bu pas, skoru 4-1’e getiren golü hazırladı.

MAÇIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÇOK FAZLA MESAFE KATETMESİNE GEREK YOK!

Diomande ile Güler aynı forma için mücadele ediyor ancak sahaya sundukları şeyler aynı değil. Diomande oyunu genişletiyor, rakibinin üzerine gidiyor ve süratiyle tehdit yaratıyor. Güler ise topu tehlikenin en yüksek olduğu bölgelere ulaştırıyor. Bir maçın gidişatını değiştirmek için çok fazla mesafe katetmesine gerek yok. Çünkü onun fark yarattığı nokta oyun görüşü ve pas kalitesi.

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Mourinho’nun ikilemi de tam olarak burada başlıyor. Vinícius, Mbappé ve Bellingham’ın ilk 11’deki yerleri neredeyse garanti görünüyor. Diomande’nin takıma girmesi ise sağ kanattan oynarken iç bölgelere gelme özgürlüğü sayesinde takımda önemli bir yer edinmiş olan Güler’in alanını daraltıyor.

Mourinho’nun söylediğine göre Türk oyuncu Bellingham’ın pozisyonunda da görev yapabilir. Ancak herkese aynı anda yer açmak, Portekizli teknik adamı maçlara göre farklı tercihler yapmaya ve muhtemelen dizilişi değiştirmeye zorlayacak.

Mourinho ise bu durumdan endişeli görünmüyor. Tam tersine, Arda Güler hakkında kendisine yöneltilen soruya, “Bizim yedek kulübemizde sadece kalite görüyorsunuz. Arda çok iyi bir oyuncu. Çok büyük bir kaliteye sahip ve takımın oyununa olumlu şekilde etki ediyor. Oyuna girdiğinde fark yarattı.” yanıtını verdi.

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ARDA, 11'DEKİ YERİ HAK EDENİN KENDİSİ OLDUĞUNU MOURINHO'YA YENİDEN HATIRLATTI!

Diomande’nin ilk kez ilk 11’de başlaması, takımda kendisine kalıcı bir yer edinme yarışının 140 milyon euroya ulaşabilecek transfer bedelinin gösterdiğinden çok daha zor olabileceğini de ortaya koydu. Çünkü önünde Arda Güler, hatta Inter karşısında çok iyi bir maç çıkaran Brahim Díaz bulunurken transfer bedeli tek başına forma garantisi sağlamıyor.

Mourinho, Rayo maçını Diomande’yi takıma adapte etmeye başlamak için kullanmak istedi. Genç oyuncu 72 dakika boyunca bunu neden hak ettiğini zaman zaman gösterdi.

Sonrasında Güler sahneye çıktı. Çok daha kısa sürede Mourinho’ya, şimdilik ilk 11’de bir yeri hak eden oyuncunun kendisi olduğunu yeniden hatırlattı. Bunu göstermek için de 15 dakikadan biraz fazlası ona yetti."

MARCA: "BU SEVİYEDEKİ ARDA GÜLER'DEN VAZGEÇMEK ARTIK NEREDEYSE BİR FUTBOL GÜNAHI GİBİ GÖRÜNÜYOR!"

Marca gazetesinde Sergio Rodríguez Castellanos imzasıyla yayımlanan maç yazısında Arda'nın Real Madrid adına 'maçtaki en parlak detay' olduğu belirtilerek, "Bu seviyedeki Arda Güler'den vazgeçmek artık neredeyse bir futbol günahı gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

İşte o yazı...

"Arda Güler’in Rayo karşısındaki performansını anlatmak, adeta bir olayın kronolojisini yazmak gibi. Sahada yalnızca 23 dakika kaldı ama ne 23 dakikaydı... Arda’nın oyuna girişi, Real Madrid’in iki farklı yüz gösterdiği ancak yine de farklı kazandığı gecenin açık ara en parlak detayıydı. Fiziksel açıdan zorlanan Madrid’i, milli ara öncesinde iki zorlu karşılaşma daha bekliyor. Bunların en önemlisi ise Metropolitano (Atletico Madrid) deplasmanı.

Arda Güler, Real Madrid’in zorlanmaya başladığı karşılaşmanın 72. dakikasında oyuna girdi. Rayo art arda tehlikeli pozisyonlar üretmiş, Courtois’yı önemli kurtarışlar yapmak zorunda bırakmış ve bir kez de direğe takılmıştı. Madrid’in sıkıntı yaşadığı tam bu bölümde Türk futbolcu sahneye çıktı ve oyuna düzen getirdi. Topun kontrolünü sağladı, sahanın hemen her bölgesinde kendisini gösterdi ve hücumda adeta fırtına gibi esti.

Oyuna girdikten sonra yaptığı ilk şeylerden biri, takım arkadaşlarına iki nefis gol pası hazırlamak oldu. Bunlardan biri Dumfries’in kafasına adeta “al da at” niteliğindeydi. Audero müthiş bir kurtarış yapmasa Hollandalı oyuncu Real Madrid formasıyla ilk golünü atacaktı. Arda daha sonra penaltı kazanmaya çok yaklaştı, hemen ardından ceza sahası dışından tehlikeli bir şutla Rayo kalecisini test etti. Her müdahalesinde özgüveni ve cesareti dikkat çekiyordu.

Özellikle hatlar arasındaki performansı Bernabéu’nun futbol zevki yüksek taraftarları için büyük bir keyifti. Enerjisi azalmaya başlayan Bellingham’la, Mbappé ve Vinicius’la sürekli pas bağlantıları kurdu. Oyunu çok az futbolcunun başarabileceği kadar sade ve etkili şekilde yönlendirdi. Nitekim Mbappé’nin skoru 4-1’e getiren golünün asistini de Arda yaptı. Bu asist, rüya gibi geçen bölümün adeta imzası oldu.

DIOMANDE’Yİ İLK 11’DE BAŞLATMANIN BEDELİ

Böylesine etkileyici bir performansın ardından birçok kişi Arda Güler’in neden yedek kaldığını sorguladı. Üstelik cezalı olduğu için hafta içinde Inter karşısında da forma giymemişti. Ancak bunun açıklaması Diomande’ydi. Mourinho, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande’ye bu pozisyonda ilk kez ilk 11’de şans vermek istedi. Uzun süredir beklenen bu tercih, Arda’nın kulübede başlamasına neden oldu.

Mourinho da maç sonrası basın toplantısında oluşan tartışmanın farkındaydı.

“Arda çok iyi oynuyor. Ama bugün Diomande ilk 11’de başlamasaydı, ilk sorunun ‘Neden oynamıyor?’ ya da ‘Ne zaman oynayacak?’ olacağından yüzde yüz eminim” diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim kulübemize baktığınızda yalnızca kalite görüyorsunuz. Her maçta neden biri oynuyor da diğeri oynamıyor diye sorular gelecektir. Arda çok iyi bir oyuncu. Brahim, Inter karşısında çok iyi oynadı. Diomande gelişmek için çalışıyor ve çok büyük bir potansiyele sahip.”

🌟 Arda Güler, 23 dakika şans bulduğu Rayo Vallecano karşısında performansıyla büyük beğeni topladı!



🅰️ 1 asist

🔐 5 kilit pas

😮‍💨 2 başarılı çalımpic.twitter.com/qymr3LjNNC — Spor Arena (@sporarena) September 13, 2026

ARDA GÜLER ARTIK VAZGEÇİLMEZ BİR FUTBOLCU HALİNE GELMİŞ DURUMDA

Ancak tartışma her zamankinden daha canlı. Çünkü Arda Güler, takımına kattıklarıyla artık vazgeçilmez bir futbolcu haline gelmiş durumda. Fark yaratan bir oyuncu ve Madrid’e geldiğinden bu yana en iyi dönemini yaşıyor. Hatta Bernardo Silva ile birlikte şu anda kadroda futbol aklı en yüksek oyunculardan biri olduğunu söylemek mümkün. Bu seviyedeki Arda Güler’den vazgeçmek artık neredeyse bir futbol günahı gibi görünüyor.

Real Madrid’in önünde şimdi Elche ve ardından Metropolitano deplasmanı var. Atletico Madrid karşılaşması, Mourinho’nun takımının sezon içindeki ilk büyük sınavı olacak. Geçen sezon yine benzer tarihlerde Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, Atletico deplasmanında ağır bir yenilgi almıştı. Ancak Arda Güler o maçta da yenilgiye rağmen iz bırakmayı başarmıştı. Bu da Türk yıldızın büyük maçlarda her zaman başrolü istediğinin önemli bir göstergesiydi."

AS: "LAMBADAKİ CİN: ARDA GÜLER!"

As gazetesinde Tomás Roncero imzasıyla yayımlanan maç yazısında ise Arda'nın sahada kaldığı 23 dakikada adeta futbol dersi verdiği belirtilerek, "O, lambadaki cin. Fark yaratan bir futbolcu ve tartışmasız şekilde ilk 11 oyuncusu." ifadeleri kullanıldı.

İşte o yazı...

"Yine farklı bir galibiyet. Mourinho’nun Real Madrid’i kendi evinde çok güçlü bir takım haline geldi. Bernabéu, kazanmak ve gol atmak için kurulmuş bu takımın peş peşe zaferlerine tanıklık etmeye devam ediyor. Hem de çok gol atarak... Üstelik hâlâ çok net bazı fırsatları kaçırmalarına rağmen.

Portekizli teknik adamla birlikte bu Madrid artık çok daha dişli. Hücumdaki o açlık, rakipleri hataya zorluyor ve ardından acımasız bir şekilde cezalandırıyor.

İlk yarının sonunda Rayo’nun işi bitmiş gibiydi. Karşısında patlayıcı, mutlu ve rakip kalede son derece etkili bir Real Madrid vardı. Endonezyalı kaleci Emil Audero, gelecekte torunlarına dünyanın en iyi stadında oynadığını anlatabilecek. Diğer kalede ise adaşı Tibu Courtois, Rayo’nun az sayıdaki atağında yalnızca onun yapabileceği türden kurtarışlar sergilemeye devam ediyordu. Ancak sonrasında Madrid uykuya daldı...

Eski alışkanlıklar

Bunu geçen sezon da görmüştük. İlk yarıda güçlü ve üstün oynayan bir Real Madrid, ikinci yarıda sahaya uyuşuk, soğuk ve kıvılcımsız dönüyordu. Sanki maç çoktan bitmiş gibi...

Rayo, rakibinin bu kırılganlığını fark etti, temposunu artırdı ve bunun karşılığını Sergio Camello’nun golüyle aldı.

Real Madrid'de 70. dakikada Arda Güler, ilk kez ilk 11’de başlayan Yan Diomande’nin yerine oyuna girdi. Fildişi Sahilli oyuncu bazı olumlu detaylar gösterdi ancak hâlâ astronomik bonservis bedelini alkışlatacak seviyede bir şey ortaya koyabilmiş değil.

ARDA GÜLER RESİTAL SUNDU

Arda Güler ise sahada kaldığı 23 dakikada adeta şov yaptı. Futbol dersi verdi, resital sundu.

Oyunu yönetti, asist yaptı, boşluklar açtı, fauller kazandırdı, kornerleri kusursuz kullandı, kendisine çok net bir penaltı yapıldı ancak verilmedi ve harika fikirleriyle tribünleri ayağa kaldırdı.

ARDA GÜLER, LAMBADAKİ CİN!

Arda Güler fark yaratan bir futbolcu. Lambadaki cin adeta. Bana göre tartışmasız ilk 11 oyuncusu. Şimdi Mourinho’nun çözmesi gereken bilmece şu: Arda'yı maçların başından itibaren izleyebilmemiz için kulübeye kim gidecek?"

PERFORMANSI: 117 MAÇTA 46 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Bu sezon La Liga'da 5 maçta toplam 227 dakika şans bulan Arda Güler, 1 gol atıp 2 de asist üretti.

Milli futbolcu, Real Madrid kariyerinde toplamda ise 117 maçta görev alırken 19 gol - 27 asistlik performans sergiledi ve toplamda 46 gole doğrudan katkı sağladı.